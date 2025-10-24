  • Новость часаБанк России снизил ключевой ставку до 16,5%
    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    Бербок призвала реформировать Совбез ООН «небольшими шагами»
    В Британии назвали «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины скажется на закупках оружия
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти
    Банк России снизил ключевой ставку до 16,5%
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 14:12 • Новости дня

    Захарова заявила о масштабной мистификации угрозы России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители стран Евросоюза оказываются под давлением масштабной кампании дезинформации о несуществующей российской угрозе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине: взгляд из Италии» заявила, что жители Западной Европы, включая страны ЕС, подвергаются жесточайшему обману, сообщает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что население европейских стран стараются убедить в необходимости готовиться к войне из-за угрозы нападения России.

    Захарова привела в качестве примера публикацию в нидерландской газете, где утверждалось, что в стране разрабатывается закон о принудительном изъятии земельных участков для нужд милитаризации.

    Она отметила: «Объясняя им, что вот-вот якобы Россия нападет. Даже не задавая себе вопрос, а где та граница, физически где она прилегает между Нидерландами и Россией. Ее же нет. Тогда кто, с какой стороны нападет? Под этими мифами у жителей этой страны уже готовятся изымать землю».

    Она сравнила нынешнюю информационную кампанию в ЕС с пропагандистскими методами нацистов и фашистов в 1930-х годах, подчеркнув сходство в манипулировании общественным сознанием через мифы и страхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина сможет наносить удары по территории России американскими ракетами Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» из-за его слов о желании вывести из строя российскую нефтемагистраль «Дружба».

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    @ Matthias Balk/DPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.

    По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

    «И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

    Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

    Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    24 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов

    В Госдуму внесен законопроект о привлечении резервистов к охране объектов

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта, сказано во внесенном в Госдуму законопроекте.

    Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что указанные меры затронут исключительно лиц, добровольно подписавших контракт о пребывании в резерве.

    Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, «ни о какой мобилизации речь не идет». В сборах планируется задействовать наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

    Нововведения позволяют по указу президента России направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, включая энергетические и транспортные. Порядок таких сборов определит правительство.

    В Главном штабе отмечали, что резервистов нельзя путать с контрактниками-действующими военнослужащими.

    «Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – пояснил  Цимлянский.

    Также законопроект устанавливает для участников специальных сборов комплекс социальных гарантий, закрепленных за участниками военных сборов. Им будут предоставляться такие же социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и стандарты медицинского обеспечения, как у военнослужащих.

    В случае принятия и подписания закона новые нормы вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов. В Генштабе разъяснили законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такие резервисты и как они служат.

    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Освобождены четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости сценарий санкций против России
    Сверхзвуковые бомбардировщики США пролетели у берегов Венесуэлы
    Трамп разозлился на Канаду
    Власти Эстонии ускорили строительство дороги в Пердаку
    В России впервые наказали школьницу за пост с видео работы ПВО
    Заслуженный учитель сказал, как лучше провести осенние каникулы

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

