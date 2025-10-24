Tекст: Денис Тельманов

Захарова на презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине: взгляд из Италии» заявила, что жители Западной Европы, включая страны ЕС, подвергаются жесточайшему обману, сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что население европейских стран стараются убедить в необходимости готовиться к войне из-за угрозы нападения России.

Захарова привела в качестве примера публикацию в нидерландской газете, где утверждалось, что в стране разрабатывается закон о принудительном изъятии земельных участков для нужд милитаризации.

Она отметила: «Объясняя им, что вот-вот якобы Россия нападет. Даже не задавая себе вопрос, а где та граница, физически где она прилегает между Нидерландами и Россией. Ее же нет. Тогда кто, с какой стороны нападет? Под этими мифами у жителей этой страны уже готовятся изымать землю».

Она сравнила нынешнюю информационную кампанию в ЕС с пропагандистскими методами нацистов и фашистов в 1930-х годах, подчеркнув сходство в манипулировании общественным сознанием через мифы и страхи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина сможет наносить удары по территории России американскими ракетами Tomahawk.

