Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Захарова на брифинге заявила, что Франция готовится к долгосрочному противостоянию с Россией и нацелена на эскалацию украинского конфликта, передает ТАСС.

По ее словам, Париж сознательно проводит политику наращивания конфронтации, подтверждая это конкретными действиями.

Захарова подчеркнула, что французские власти сталкиваются с серьезными социально-экономическими трудностями и не могут выйти из затяжного внутриполитического кризиса. Вместо того чтобы решать реальные внутренние проблемы, Париж, по ее мнению, направляет усилия на поиск новых средств для военных программ, сокращая при этом социальные расходы.

Дипломат отметила, что французские власти продолжают нагнетать в обществе панические настроения из-за так называемой российской угрозы, чтобы оправдать милитаризацию экономики и привлечение дополнительных средств граждан на гонку вооружений. Она также заявила, что Французский инвестиционный государственный банк уже запустил специальную программу по привлечению средств населения для финансирования военно-промышленного комплекса страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявлял о росте совокупного ядерного потенциала Британии и Франции, который вызывает обеспокоенность России.

Также Париж заявлял о возможности самостоятельно создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не удастся заключить соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS).







