Суд арестовал криминального авторитета Георгия Акоева до 30 декабря

В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Георгия Акоева до 30 декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Георгию Акоеву до 30 декабря 2025 года, передает объединенная пресс-служба судов региона.

В сообщении указано: «Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря». Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщает пресс-служба судов со ссылкой на материалы следствия, Георгий Акоев, известный в уголовной среде как «Гия Свердловский», занимает высшее положение в преступной иерархии Свердловской области и признан так называемым «вором в законе». Ему предъявлено обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Правоохранительные органы официальных комментариев относительно задержания или хода расследования не давали. В СМИ ранее акцентировали внимание, что Акоев был задержан в пятницу в одном из элитных жилых комплексов Екатеринбурга. Ранее он освободился из колонии в 2017 году, где отбывал срок за групповой грабеж. Также сообщалось, что в криминальной среде его называют племянником Деда Хасана.

Ходатайство об аресте поступило в суд в воскресенье, одновременно с этим Акоеву было официально предъявлено обвинение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гия Свердловский был задержан на Рублевском шоссе в феврале 2022 года. Тогда это объяснили мерами профилактики. Ранее за убийства двух бизнесменов в 2000-х годах в Приморском крае Армена Бабакохяна осудили на 20 лет.