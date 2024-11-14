Соучредитель сети стоматологий в Приморье осужден за убийства бизнесменов

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело рассматривалось во Владивостоке, где преступления и были совершены. По информации прокуратуры региона, в 2001 году Бабакохян организовал убийство совладельца ночного клуба во Владивостоке, в 2002 году – убийство соучредителя местного кинотеатра, передает РИА «Новости».

Бабакохяну назначили наказание в виде лишения свободы на 20 лет и штрафа в 1,3 млн рублей с ограничением свободы на один год. Пока приговор не вступил в законную силу.

По данным следствия, киллер, устранивший соучредителя ночного клуба «Наутилус», использовал бомбу и получил за работу 10 тыс. долларов. Подорвавший соучредителя компании New Wave Cinema киллер получил 15 тыс. долларов и дорогостоящий автомобиль.

Бабакохян является одним из учредителей сети стоматологических клиник «Джордж Дентал Групп». Его брат, Эдуард Бабакохян, в феврале был приговорен к трем годам заключения за посредничество во взятках сотруднику СИЗО. В октябре 2023 года стало известно о новом уголовном деле, возбужденном против братьев, оно касается давления на свидетелей по делу об убийствах.

В июле в ХМАО осудили бывшего начальника контрольно-ревизионного управления министерства финансов Юрия Чекина по делу о заказных убийствах.