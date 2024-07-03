В ХМАО осудили экс-чиновника по делу о заказном убийстве прокурора более 20 лет назад

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд приговорил Чекина к пожизненному заключению в колонии особого режима, до этого вердикт коллегии присяжных признал обвиняемого виновным в хищении свыше 15 млн рублей, организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина и еще двух человек, передает РИА «Новости».

Присяжные также признали его виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь лица, ведущего предварительного следствия.

Сам подсудимый вину не признавал.

Согласно версии следствия, в 2000 году Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора управления Минфина ХМАО, организовал убийство прокурора Бедерина. Жителю Ханты-Мансийска он пообещал денежное вознаграждение за исполнение преступления, а тот привлек еще двух человек.

В июле того года наемный убийца трижды выстрелил в прокурора из пистолета, Бедерин умер от ран.

Расследование установило, что в 1993 году обвиняемый украл 15,6 млн рублей на одном из госпредприятий. Также он организовывал убийства двух местных бизнесменов в 1996-1998 годах.

Уже в розыске Чекин с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего замглавы прокурора ХМАО, чтобы таким образом отомстить. Он привлек одного из местных жителей, который позже отказался от заказа.

Свыше 20 лет он скрывался от правосудия. В 2021 году его задержали.

Сообщалось, что все эти годы он жил в Ханты-Мансийске, в одной из квартир жилого дома на улице Калинина. Он не выходил на улицу, окна квартиры он завесил непрозрачной пленкой.