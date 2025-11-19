Цистерны с газом загорелись на Урале

СвЖД: Цистерны с газом горят на границе Пермского края и Свердловской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны с газом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

По данным СвЖД, в среду, 19 ноября, возгорание случилось в 17:47 по местному времени (15:47 мск) на перегоне Шамары – Кордон на двухпутном электрифицированном участке Пермь – Кузино. Там вспыхнули да вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда.

К месту происшествия направлены два пожарных поезда, – отмечается в сообщении пресс-службы. Информация о пострадавших, причинах возгорания и возможных последствиях пока не поступала.

