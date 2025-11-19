Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Цистерны с газом загорелись на Урале
СвЖД: Цистерны с газом горят на границе Пермского края и Свердловской области
На участке Пермь – Кузино на границе края со Свердловской областью загорелись два вагона-цистерны с газом, к месту выехали пожарные поезда, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны с газом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
По данным СвЖД, в среду, 19 ноября, возгорание случилось в 17:47 по местному времени (15:47 мск) на перегоне Шамары – Кордон на двухпутном электрифицированном участке Пермь – Кузино. Там вспыхнули да вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда.
К месту происшествия направлены два пожарных поезда, – отмечается в сообщении пресс-службы. Информация о пострадавших, причинах возгорания и возможных последствиях пока не поступала.
