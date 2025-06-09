Пожарные ликвидировали крупное возгорание емкостей с растворителем в Казани

Tекст: Вера Басилая

Пожарные ликвидировали возгорание емкостей с растворителем на складе в Казани, следует из сообщения в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре по адресу улица Революционная, 80 поступило в 9.54. Огонь распространялся по пластиковым кубам с растворителем, который вылился и растекся по открытому участку территории, существовала опасность дальнейшего распространения.

Для тушения пожара был объявлен третий номер вызова. Открытое горение на площади 500 кв. метров ликвидировали к 10.40, а полная ликвидация происшествия была зафиксирована в 10.57. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные подразделения сосредоточились не только на тушении самого возгорания, но и на защите находившихся рядом железнодорожных цистерн и соседних построек. В операции участвовали более 60 специалистов и 24 единицы техники. Причины пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Ранее в результате возгорания в административно-складском комплексе в Москве погибли два человека. До этого в Пушкино произошел пожар на складе с газовыми баллонами.