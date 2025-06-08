В Москве при пожаре в административно-складском комплексе погибли два человека

Tекст: Ольга Иванова

Пожар произошел в административно-складском комплексе на территории Москвы. По информации спасателей, были зафиксированы жертвы среди людей, находившихся в здании во время возгорания, передает РИА «Новости».

МЧС уточнило, что в результате происшествия погибли два человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской на северо-востоке Москвы.