7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.7 комментариев
В Москве при пожаре в административно-складском комплексе погибли два человека
В результате возгорания в административно-складском комплексе в Москве погибло два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в административно-складском комплексе на территории Москвы. По информации спасателей, были зафиксированы жертвы среди людей, находившихся в здании во время возгорания, передает РИА «Новости».
МЧС уточнило, что в результате происшествия погибли два человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской на северо-востоке Москвы.