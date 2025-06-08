Пожарные спасли 33 человека на крупном пожаре в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской в Москве, передает РИА «Новости». Возгорание произошло в разноуровневом административно-складском комплексе по адресу: улица Пермская, дом 1, строение 9. По информации пресс-службы МЧС, пожар вспыхнул на третьем этаже, где загорелось оборудование и личные вещи.

Пожарные подразделения были направлены к месту происшествия сразу после поступления сообщения. Благодаря оперативным действиям спасателей с верхних этажей здания были спасены 33 человека, все они переданы врачам для обследования.

В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. На данный момент возгорание полностью ликвидировано, площадь пожара составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали более 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Напомним, крупный пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме в Орле, огнем были охвачены 7, 8 и 9 этажи, спасены 43 человек.