Более 40 человек спасены в Орле при пожаре в жилой многоэтажке

Спасатели эвакуировали 43 человека из горящей многоэтажки в Орле

Tекст: Ирма Каплан

Спасатели эвакуировали 43 человека из горящего многоэтажного дома в Орле после того, как на седьмом этаже вспыхнул пожар и распространился на восьмой и девятый этажи, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании в квартире жилого девятиэтажного дома поступило ночью по адресу: ул. Нормандия – Неман в городе Орле, огонь полыхал на седьмом этаже.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Еще 32 жильца эвакуированы. Пожар уже локализован», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Там уточнили, что огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ленинградском проспекте в Москве пожар произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнеборцы спасли 11 человек, среди которых оказался ребенок.