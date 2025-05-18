Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Более 40 человек спасены в Орле при пожаре в жилой многоэтажке
Спасатели эвакуировали 43 человека из горящей многоэтажки в Орле
Крупный пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме в Орле, огнем охвачены 7, 8 и 9 этажи, спасены 43 человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели эвакуировали 43 человека из горящего многоэтажного дома в Орле после того, как на седьмом этаже вспыхнул пожар и распространился на восьмой и девятый этажи, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о возгорании в квартире жилого девятиэтажного дома поступило ночью по адресу: ул. Нормандия – Неман в городе Орле, огонь полыхал на седьмом этаже.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Еще 32 жильца эвакуированы. Пожар уже локализован», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Там уточнили, что огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ленинградском проспекте в Москве пожар произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнеборцы спасли 11 человек, среди которых оказался ребенок.