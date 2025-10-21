Пожар произошел на втором этаже здания Белорусского вокзала Москвы

Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Пожар в здании Белорусского вокзала в Москве был полностью потушен, передает ТАСС. По информации агентства, возгорание произошло на втором этаже административного здания вокзального комплекса столицы.
Собеседник агентства отметил: «Возгорание ликвидировано. Оно происходило на втором этаже административного здания Белорусского вокзала». О пострадавших и причинах возгорания информации не приводится. На месте происшествия работали оперативные службы города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Белорусском вокзале в Москве произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) подтвердила инцидент. Специалисты уже приступили к устранению последствий задымления.