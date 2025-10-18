На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление

Tекст: Дарья Григоренко

«В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано», – говорится в официальном сообщении, передает РИА «Новости».

В результате происшествия никто не пострадал. Причины задымления сейчас выясняют специалисты.

Во время работы пожарных расчетов доступ пассажиров на платформу был временно ограничен. Кроме того, из-за ЧП некоторые поезда в сторону Лобни были задержаны, однако задержки оказались незначительными.

Ранее сообщалось, что временно приостановлено курсирование поездов на участке Замоскворецкой линии метро между Орехово и Автозаводской в Москве для проведения проверки инфраструктуры.

Напомним, на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии произошло задымление из-за возгорания в вагоне.