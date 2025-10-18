Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление
На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
«В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано», – говорится в официальном сообщении, передает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал. Причины задымления сейчас выясняют специалисты.
Во время работы пожарных расчетов доступ пассажиров на платформу был временно ограничен. Кроме того, из-за ЧП некоторые поезда в сторону Лобни были задержаны, однако задержки оказались незначительными.
Ранее сообщалось, что временно приостановлено курсирование поездов на участке Замоскворецкой линии метро между Орехово и Автозаводской в Москве для проведения проверки инфраструктуры.
Напомним, на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии произошло задымление из-за возгорания в вагоне.