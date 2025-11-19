Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.0 комментариев
Детектив НАБУ назвал Миндича не главным бенефициаром коррупционной схемы
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов.
По его словам, бизнесмен Тимур Миндич не являлся главным бенефициаром коррупционных схем в энергетике и обороне Украины, передает РИА «Новости». Магомедрасулов в интервью телеканалу «Общественное» сообщил, что фигуранты называли Миндича «Карлсоном», и он исполнял роль топ-менеджера.
Магомедрасулов добавил, что связывает свой арест и арест отца с расследованием дела Миндича. Также он сообщил, что стал мишенью СБУ из-за нескольких кейсов, которыми занимался, включая документирование противоправных схем во время спецоперации «Мидас» и изучение деятельности высокопоставленных сотрудников СБУ.
По оценке Магомедрасулова, Миндич был менеджером средней руки в команде олигарха Игоря Коломойского. Он близко познакомился с окружением части нынешней власти Украины во время работы в «Квартале 95» и использовал свои бизнес-навыки для реализации многоуровневых схем в профильных министерствах. При этом он вновь подчеркнул, что Миндич – не основной выгодоприобретатель, а масштабы и глубина схем свидетельствуют о наличии других бенефициаров с сильной политической поддержкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние противники Владимира Зеленского нанесли удар по его позиции, обвинив в причастности к коррупции. Владимир Зеленский лично вывел из сферы энергетики Украины 100 млн долларов. По делу о коррупции в энергетике пять человек на Украине были задержаны.