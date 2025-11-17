Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

«По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.