Евродепутат назвал отмену мультивиз для россиян вредной и бессмысленной

Евродепутат Картайзер: Отмена мультивиз для россиян вредна и бессмысленна для ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение Евросоюза отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз для многократных поездок не имеет смысла и наносит ущерб экономике самого ЕС, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС. По итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на форуме «БРИКС – Европа» он отметил, что по факту это ограничение направлено против отдельных граждан России.

Политик обратил внимание на то, что еще недавно миллионы российских туристов регулярно посещали страны ЕС, особенно Францию и Италию, а их отсутствие негативно сказывается на экономиках этих государств.

Картайзер указал, что Брюссель рассчитывал на то, что россияне будут недовольны своими властями, однако граждане проявляют солидарность с руководством страны и просто выбирают другие направления для поездок.

Евродепутат выразил надежду, что предстоящие выборы в ЕС приведут к появлению у власти «более разумных» политиков. Картайзер добавил, что перемены смогут помочь преодолеть нынешний кризис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения.

ЕС объяснил дополнительные визовые ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

Позже Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.