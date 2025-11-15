  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    Каллас заговорила о победе России
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 16:15 • Новости дня

    Евродепутат назвал отмену мультивиз для россиян вредной и бессмысленной

    Евродепутат Картайзер: Отмена мультивиз для россиян вредна и бессмысленна для ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что решение ЕС о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам лишает Евросоюз туристических доходов и усиливает внутренний кризис.

    Решение Евросоюза отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз для многократных поездок не имеет смысла и наносит ущерб экономике самого ЕС, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС. По итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на форуме «БРИКС – Европа» он отметил, что по факту это ограничение направлено против отдельных граждан России.

    Политик обратил внимание на то, что еще недавно миллионы российских туристов регулярно посещали страны ЕС, особенно Францию и Италию, а их отсутствие негативно сказывается на экономиках этих государств.

    Картайзер указал, что Брюссель рассчитывал на то, что россияне будут недовольны своими властями, однако граждане проявляют солидарность с руководством страны и просто выбирают другие направления для поездок.

    Евродепутат выразил надежду, что предстоящие выборы в ЕС приведут к появлению у власти «более разумных» политиков. Картайзер добавил, что перемены смогут помочь преодолеть нынешний кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения.

    ЕС объяснил дополнительные визовые ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

    Позже Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    14 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    14 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен

    Финский профессор Малинен: Фон дер Ляйен нужно уволить и посадить на поводок

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Финляндии Туомас Малинен предложил отстранить Урсулу фон дер Ляйен после резонансных обвинений польского политика.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надо отстранить от должности и «посадить на поводок», передает РИА «Новости» .

    Такое резкое высказывание Малинен разместил в социальной сети X, комментируя слова депутата Европарламента от Польши Гжегожа Брауна. Браун в ходе обсуждений в Европарламенте допустил, что Урсула фон дер Ляйен опасна для общества и окрестил ее «рейхсфюрером».

    Малинен согласился с позицией польского парламентария, добавив, что последний настоящий рейхсфюрер – это Генрих Гиммлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией. Профессор утверждал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

    Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    14 ноября 2025, 19:22 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

    Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов. «В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.

    В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.

    14 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров предложил закрепить в законе обязанность операторов отключать связь при угрозах безопасности по запросу ФСБ.

    Законопроект, внесенный правительством России, опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает ТAСС. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О связи». Если связь будет отключена на основании официального запроса органов ФСБ для предотвращения угроз безопасности, оператор освобождается от ответственности за приостановку или прекращение обслуживания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета.

    14 ноября 2025, 18:54 • Новости дня
    Минцифры расширило «белый список» доступных при отключении мобильного интернета сайтов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Список сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, расширился за счет государственных порталов, крупной логистики и популярных сервисов.

    Сформированный перечень российских цифровых платформ, вошедших в так называемый «белый список», дополнен новыми сайтами, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что на втором этапе там появились порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

    В обновленный список добавлены также ресурсы «Почты России», Альфа-банка, цифровой системы маркировки «Честный знак» и ряда СМИ. Кроме того, доступными остаются сайты РЖД, туристический портал Туту.ру, сервис навигации 2ГИС, такси «Максим» и погодный сервис Gismeteo. В ведомстве подчеркнули, что доступ к этим ресурсам будет гарантирован даже при ограничении работы мобильного интернета по вопросам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно. Министерство цифрового развития объявило о расширении перечня государственных сайтов, которые доступны при ограничениях работы мобильного интернета из-за угроз безопасности.

    14 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда президенту «Транснефти» Николаю Токареву.

    Документ опубликован на портале правовой информации.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда Российской Федерации», – говорится в указе.

    Токарев занимает пост главы «Транснефти» с ноября 2007 года, а в марте 2024 года его полномочия были продлены еще на пять лет. В декабре Токареву исполнится 75 лет.

    В июне Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    14 ноября 2025, 21:37 • Новости дня
    Оптовые цены на яйца в России за год упали почти на 20%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя стоимость десятка яиц первой и второй категории у производителей оказалась ниже уровня прошлого года, несмотря на сезонное подорожание, отметили в Минсельхозе.

    Оптовые цены на куриные яйца первой и второй категории в России, по состоянию на 12 ноября 2025 года, оказались ниже, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз.

    В министерстве уточнили, что средняя стоимость десятка яиц первой категории составляет 63,1 рубля,  второй категории – 47,4 рубля. Они снизились на 19,1% и 25,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    В Минсельхозе отметили, что с начала года наблюдается рост производства птицеводческой продукции. За девять месяцев сельхозорганизации произвели более 30 млрд штук куриных яиц, что превысило показатели прошлого года на 6,5%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, минимальная продуктовая корзина для россиян в октябре подешевела на 1,8%. Средняя стоимость ежемесячного набора питания составила 7 171,5 рубля.

    В конце сентября цены на яйца в России опустились ниже уровня 2023 года. Летом США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.

    14 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Психолога из Казани обвинили в изнасилованиях и обмане клиенток

    Казанский психолог изнасиловал четырех клиенток и у девяти присвоил деньги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемый в изнасилованиях и мошенничестве психолог из Казани, по версии следствия, причинил вред пятерым женщинам, присвоив деньги еще у девяти, сообщает надзорное ведомство республики.

    Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего психолога Марселя Сультеева.

    По данным следствия, с августа 2020 года по июнь 2024 года Сультеев, пользуясь доверием клиенток, совершал в их отношении сексуальные преступления. Среди пострадавших пять женщин, из которых четверых он  изнасиловал.

    Дополнительно, с июня 2020 по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом получил свыше 813 тыс. рублей у девяти женщин, обещая профессиональную психологическую помощь, которую так и не оказал, а средства потратил на себя.

    Расследование завершено, все материалы дела направлены на рассмотрение в Советский районный суд Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США выплатит компенсации на 138 млн 700 тыс. долларов пострадавшим от действий бывшего врача сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними спортсменками. Психолог Бирюков объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам. Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему некоторым женщинам нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

    14 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий

    Захарова: Чиновники Украины, меняющие исторические названия - вурдалаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала инициативу украинских властей по смене исторических географических названий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о решениях украинских властей, касающихся переименования объектов, связанных с российской историей, передает ТАСС. По её словам, такие действия напоминают поведение «вурдалаков», уничтожающих память о совместном прошлом народов.

    Захарова отметила, что на Украине действует законодательство, которое обязывает местные власти «декоммунизировать» культурные объекты и географические названия, связанные с царской семьей и с учёным Михаилом Ломоносовым.

    Она в частности рассказала об Одессе, где, по словам дипломата, парк, основанный Александром II в 1875 году, был переименован в парк Шевченко. А местные власти собираются демонтировать памятные таблички и ликвидировать топонимы, связанные с российскими государственными деятелями.

    Захарова добавила, что выбранный киевскими властями курс на декоммунизацию и уничтожение памятников считает «логикой варваров», поскольку уничтожаются памятники и названия, связанные с совместным российско-украинским прошлым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на брифинге Захарова заявила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    Она отметила ироничность обсуждения вопроса украинских мужчин-беженцев в телефонном разговоре канцлера Германии Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Также на брифинге Мария Захарова подчеркнула, что публикация в The Times доказывает использование Киевом переговоров только ради выигрыша времени и укрепления своих позиций.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России?

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике?

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию а

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

