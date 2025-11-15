В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Евродепутат назвал отмену мультивиз для россиян вредной и бессмысленной
Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что решение ЕС о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам лишает Евросоюз туристических доходов и усиливает внутренний кризис.
Решение Евросоюза отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз для многократных поездок не имеет смысла и наносит ущерб экономике самого ЕС, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС. По итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на форуме «БРИКС – Европа» он отметил, что по факту это ограничение направлено против отдельных граждан России.
Политик обратил внимание на то, что еще недавно миллионы российских туристов регулярно посещали страны ЕС, особенно Францию и Италию, а их отсутствие негативно сказывается на экономиках этих государств.
Картайзер указал, что Брюссель рассчитывал на то, что россияне будут недовольны своими властями, однако граждане проявляют солидарность с руководством страны и просто выбирают другие направления для поездок.
Евродепутат выразил надежду, что предстоящие выборы в ЕС приведут к появлению у власти «более разумных» политиков. Картайзер добавил, что перемены смогут помочь преодолеть нынешний кризис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения.
ЕС объяснил дополнительные визовые ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.
Позже Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.