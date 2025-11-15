Депутат бундестага Котре озвучил затраты Германии на переход возобновляемой энергетике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переход экономики ФРГ на использование возобновляемых источников энергии оценивается в 5,4 трлн евро к 2050 году. Такие цифры озвучил на II Международном симпозиуме «БРИКС – Европа» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

По словам Котре, согласно исследованиям, итоговые затраты могут достичь этой суммы. Он подчеркнул необходимость поиска надежных видов энергии, назвав среди них ядерную и угольную.

Депутат отметил, что жители Германии уже сталкиваются с рекордными тарифами на электроэнергию. Котре подчеркнул, что немцы уже платят вдвое больше, в сравнении с США и Китаем. В 2022 году цены достигли 30 центов на киловатт, – заявил Котре.

Высокие цены на энергоресурсы, по словам депутата, негативно сказались на всей экономике страны. Согласно его оценке, прогноз роста ВВП Германии составляет 0,2%, при этом в 2024 году фиксируется снижение доходов и объема ВВП, а также продолжается тренд деиндустриализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи в Германии за четыре года стали платить за газ и свет на несколько тысяч евро больше.

Власти Германии нашли юридическую возможность для компании SEFE выйти из долгосрочного контракта с российской «Ямал СПГ».

При этом, Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через другие страны ЕС, скрывая его происхождение.