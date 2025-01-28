FT: Германия закупала российский СПГ через Францию и Бельгию, обходя прямые поставки

Tекст: Елизавета Шишкова

В отчете неправительственных организаций Deutsche Umwelthilfe, Urgewald, Razom We Stand и Bond Beter Leefmilieu указано, что в прошлом году немецкая компания Sefe приобрела шестьдесят восемь партий российского СПГ через порт Дюнкерк во Франции. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году, причем до 9,2% газа поступает из России через страны ЕС, передает РБК.

Представители Sefe отмечают, что после доставки в европейскую газовую сеть невозможно отследить, где именно газ оказывается в конечном итоге. Специалист по энергетической политике в Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис заявил, что импорт, поступающий из Франции и Бельгии, частично состоит из российского СПГ и маркируется как бельгийский, хотя в Бельгии газ не добывают.

Аналитики подчеркивают, что из-за отсутствия прозрачности на газовом рынке ЕС страны могут перекладывать ответственность друг на друга. Это привело к бездействию в отношении российского СПГ, поскольку ни одно государство не чувствует полной ответственности за растущий спрос на него.

Ранее сообщалось, что российский газ продолжает поступать на рынок Европейского союза, несмотря на усилия ЕС снизить зависимость от энергетических ресурсов России.

Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



