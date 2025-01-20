Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Еврокомиссия заявила, что российский газ продолжает поступать на рынок ЕС
Российский газ продолжает поступать на рынок Европейского союза, несмотря на усилия ЕС снизить зависимость от энергетических ресурсов России, заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
«Несмотря на эти значительные результаты Еврокомиссии по избавлению от российского газа, российский газ присутствует на рынке ЕС», – отметила Итконен, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.