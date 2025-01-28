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Песков: Россия заинтересована в поставках газа в Европу
Песков заявил о заинтересованности России в продолжении поставок газа в Европу
Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу, и намерена внимательно следить за переговорами Еврокомиссии, в которых участвуют Украина, Венгрия и Словакия, по транзиту газа через украинскую территорию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за переговорами на эту тему. Песков отметил, что российский газ остается конкурентоспособным по сравнению с американским и является более выгодным для европейских покупателей, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия намерена продолжать переговоры с Украиной по вопросу транзита газа в Европу по украинской территории. В планах также включение в переговорный процесс Венгрии и Словакии.
По словам Пескова, Венгрия ранее высказывала определенные условия для продления санкций, связанные с позицией Киева, и, возможно, получила заверения от Брюсселя о возобновлении переговорного процесса.
Песков добавил: «Это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции». Он отметил значимость европейского рынка для российского газа и необходимость учета различных политических и экономических аспектов при организации поставок.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.
Сийярто заявил, что Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию.