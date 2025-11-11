  • Новость часаНебензя заявил, что США недооценили глубину украинского конфликта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Запорожской области готовят «северную клешню»
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    Трамп заявил, что США «больше не тратят деньги» на Украину
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    14 комментариев
    11 ноября 2025, 06:43 • Новости дня

    Российские бойцы нашли тело чернокожего французского легионера на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона как одно из доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ, рассказал командир взвода разведки с позывным «Перя».

    По его словам, российские разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вынесли тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона на границе ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным «Перя» рассказал, что наемник подорвался на растяжке, установленной российскими военными. Задача заключалась в том, чтобы забрать тело под огнем противника, расстояние до позиций ВСУ составляло около 60 метров.

    «Была одна из таких задач своеобразных. На нашей растяжке подорвался наемник из Французского легиона. Наша задача была забрать его из-под носа противника, там расстояние было где-то 60 метров до него (до противника)… Забрали его, подошли, все было в растяжках, стояли «пятидесятые» МОНки (мина осколочная направленная, МОН-50, дальность поражения до 50 метров), направленные в нашу сторону… У него (наемника) была аббревиатура – шеврон Французского легиона», – сообщил «Перя».

    По его словам, в радиоэфире фиксировались переговоры на разных языках. Тело легионера было доставлено в штаб для предоставления доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    10 ноября 2025, 12:51 • Новости дня
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины

    Песков назвал иллюзии о военной победе самым глубоким заблуждением режима в Киеве

    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вера руководства Украины в военную победу, поддерживаемая европейскими странами, является ошибочной.

    Убеждение Киева в возможности выиграть войну на поле боя – самое глубокое заблуждение, подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

    Песков отметил, что киевский режим предается иллюзиям, думая о военной победе и решении конфликта силовым путем. «Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», – заявил он. Пресс-секретарь также подчеркнул: «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

    Песков добавил, что текущая пауза в переговорах по Украине связана не с позицией России, а с влиянием европейских стран, поддерживающих руководство Украины верой в военное решение.

    «Мы видим, что сейчас сложилась пауза в переговорах по Украине. Ситуация зависла не по нашей вине», – пояснил представитель Кремля. Он также обвинил европейцев в том, что они раззадоривают Киев и мешают конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Киеве ограничили допуск журналистов к районам окружения войск на Украине в Красноармейске и Димитрове.

    Российские военные ведут ожесточенные бои на направлении Волчанских Хуторов. Противник пытается вернуть утраченные позиции на этом участке фронта.

    Комментарии (19)
    10 ноября 2025, 22:41 • Новости дня
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Вилково, известном как «украинская Венеция», среди жителей не осталось мужчин, за исключением мэра Матвея Иванова, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.

    Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.

    Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.

    По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.

    Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.

    Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.

    Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.

    Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:37 • Новости дня
    Глава ДНР рассказал о попытках украинских военных выйти из окружения в гражданской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, находящиеся в окружении в Красноармейске и Димитрове, предпринимают попытки воспользоваться гражданской одеждой для выхода из окружения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинские военные, оказавшиеся в окружении в районах Красноармейска и Димитрова, пытаются использовать гражданскую одежду для выхода из блокированных населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что такие действия фиксируются перед полным освобождением территорий.

    Он заявил: «Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

    Подразделения ДНР завершили зачистку высотных зданий в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине
    ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, а также цехам сборки беспилотников.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по центру радиотехнической разведки ВСУ, складу снарядов к РСЗО «Ольха», местам хранения БПЛА дальнего действия.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника, отчитались в Минобороны.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотников, 635 ЗРК, 25 939 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 305 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, они поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Кроме того, ВС России поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое
    Российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» освободила села Новое и Сладкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка «Центр» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Артемовки, Белицкого, Розы Люксембург, Родинского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков Гнатовку.

    В то же время в самом Красноармейске российские штурмовые группы ведут активное наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны.

    За сутки были освобождены 244 здания.

    Отражены семь атак украинских вооруженных формирований из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, бронемашина «Казак» и шесть пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Новое и Сладкое в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Александровки, Даниловки, Орестополя и Покровского в Днепропетровской области и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Кияницы, Малой Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    ВСУ при этом потеряли более 130 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Березовки, Куриловки в Харьковской области и Ямполя в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Благодатовки и Петровки Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

    За последние сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV, два пикапа и четыре станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ, шесть складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области

    Ранее они освободили Волчье в Днепропетровской области, а также запорожскую Успеновку.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

    Оперштаб Кубани сообщил о нейтрализации четырех безэкипажных катеров у Туапсе

    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе на Черном море были нейтрализованы четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

    Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря вблизи Туапсе. Один из катеров сдетонировал возле береговой линии, в результате чего ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, а также гараж и лодочный ангар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

    В оперштабе подчеркнули, что пострадавших среди местного населения нет. На место происшествия прибыли специалисты и экстренные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в районе побережья Краснодарского края произошел взрыв безэкипажного катера.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинский безэкипажный катер сдетонировал у береговой линии Кубани

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе побережья Краснодарского края был зафиксирован взрыв безэкипажного катера.

    Взрыв безэкипажного катера произошел у побережья Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел вблизи береговой линии. По информации агентства, взрыв не привел к жертвам и разрушениям.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новороссийска предупредили жителей города об угрозе атаки безэкипажных катеров.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 03:17 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что на место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп заявил, что США «больше не тратят деньги» на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп заявил, что США «больше не тратят деньги» на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России и акваторией Черного моря системами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В частности, сообщается, что 29 дронов были сбиты над Брянской областью, семь – над Курской областью, по пять над Липецкой и Смоленской областями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым. Еще по одному дрону было уничтожено над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

    Семь беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Позднее предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров отменили.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя заявил, что США недооценили глубину украинского конфликта

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя заявил, что США недооценили глубину украинского конфликта
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 09:32 • Новости дня
    Суд на Сахалине приговорил уклониста к девяти годам колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к девяти годам колонии за уклонение от службы, сообщает пресс-служба инстанции.

    Военнослужащий из Южно-Сахалинска был приговорен к девяти годам лишения свободы за уклонение от службы, сообщает РИА «Новости».

    Как установил суд, мужчина не явился в воинскую часть 6 июня, намеренно избегая отправки в район боевых действий. Он был задержан сотрудниками военной комендатуры 5 сентября.

    В сообщении суда говорится: «За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу), К. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет». Однако окончательный срок заключения составил девять лет с учетом предыдущего, неотбытого приговора от 21 января.

    Военнослужащий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, он также лишен воинского звания и медали «За храбрость» II степени. По информации суда, подсудимого взяли под стражу прямо в зале. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России предложили не засчитывать в срок службы в армии время самовольного оставления части.

    Суд в ДНР ранее приговорил военнослужащего за самовольное оставление части.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    В Одесской области прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины, сообщил 24-й канал украинского телевидения.

    Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространил 24-й канал украинского телевидения.

    Одновременно с появлением информации о взрывах стала действовать воздушная тревога не только в Одесской, но и в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области энергетический объект получил повреждения.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 02:28 • Новости дня
    Рогов: У ВСУ на линии фронта тонко уже почти везде
    Рогов: У ВСУ на линии фронта тонко уже почти везде
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    «Сейчас мы усиливаем давление на Гуляйполе, в направлении которого российские войска теперь могут продвигаться с севера. При этом надо понимать, что город является одним из наиболее хорошо подготовленных укрепрайонов ВСУ», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил важность трассы Покровское – Гуляйполе, по которой осуществляется основная переброска войск и снабжение группировки ВСУ. На отдельных направлениях, по его словам, российские подразделения вышли на расстояние 4 км от этой транспортной артерии. Благодаря этому удалось вести обстрелы как ствольной артиллерией, так и дронами по позициям ВСУ.

    Также сообщается об успехах российских сил в районе села Гуляйпольское между Ореховом и Гуляйполем, и в населенном пункте Новая Токмачка. Это создает предпосылки для широкого охвата группы украинских войск в Гуляйполе.

    «Как следствие, если ВСУ отводят силы из Донбасса, для них там ухудшается положение дел. Поэтому они сейчас могут пытаться заткнуть дыры, но мы помним, что где тонко – там и рвется. А тонко у них уже почти везде», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 08:43 • Новости дня
    Пленный сообщил о массовой мобилизации инвалидов на службу в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Николай Тимченко рассказал, что вместе с ним в армию на Украине забрали около 50 человек с инвалидностью, которых признали годными к службе.

    Тимченко рассказал о массовой мобилизации инвалидов и тяжелых условиях службы, передает РИА «Новости».

    По его словам, вместе с ним на службу были насильно отправлены около 50 человек с инвалидностью, которых сотрудники украинских военкоматов признали годными к службе. «Там было еще около 50 человек, инвалидов, калек, которых заставляли насильно идти. ТЦКшники что хотели, то и делали. Били по ребрам, по голове. Забрали у нас все документы и посадили в подвал», – заявил он.

    Тимченко отметил, что новобранцев обучали рыть окопы, стрелять по мишеням, заставляли бегать, несмотря на их физические ограничения. Врачи, по словам пленного, утверждали, что у него нет проблем со здоровьем, и настойчиво советовали выполнять требования. Служебные условия были тяжелыми: «Жили мы в обычном домике. Сидели и ждали дальнейших указаний. Зарплату я ни одну не получил. Я не знаю даже, как это. Обещали платить, но не заплатили ни одной», – добавил Тимченко.

    По пути к точке сбора их колонну задерживали удары российских дронов, из-за чего группа шла целую неделю. Тимченко вспомнил, что видел много тел погибших, и в этот момент осознал, что их направляют «на уничтожение». В Красноармейске, где сдавался в плен, по его словам, обстрелы не прекращались, нельзя было даже выглянуть из укрытия.

    Во время окружения украинских позиций, подразделение Тимченко решило сдаться без сопротивления. Тимченко рассказал, что сдался с чистой совестью, чтобы не погибнуть, поскольку бойцы не ели около недели и пили дождевую воду. Все оружие, бронежилеты и экипировку они сдали, подняли руки и добровольно перешли в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

    В Херсонской области партизаны ранее сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования.

    В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с местными жителями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    Рогов заявил о панике в окружении Зеленского из-за дела Миндича
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы во Франции
    Мосгорсуд признал Хачатуряна совершившим преступления против дочерей
    В РПЦ подготовили проект молебна о вразумлении желающих сделать аборт женщин
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    США показали ядерный ответ «Буревестнику»

    Соединенные Штаты внезапно допустили утечку данных о сверхсекретной крылатой ракете, чей облик до последнего времени они тщательно скрывали. О каком виде вооружений идет речь, какую угрозу оно представляет и почему утечка прямо связана с прошедшими в России испытаниями системы «Буревестник»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации