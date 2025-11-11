Российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Центр» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Артемовки, Белицкого, Розы Люксембург, Родинского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков Гнатовку.

В то же время в самом Красноармейске российские штурмовые группы ведут активное наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны.

За сутки были освобождены 244 здания.

Отражены семь атак украинских вооруженных формирований из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, отчитались в Минобороны.

В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, бронемашина «Казак» и шесть пикапов.

Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих и четыре бронемашины.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Новое и Сладкое в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Александровки, Даниловки, Орестополя и Покровского в Днепропетровской области и Доброполья в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Кияницы, Малой Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и Пролетарского в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

ВСУ при этом потеряли более 130 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Березовки, Куриловки в Харьковской области и Ямполя в ДНР.

В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Благодатовки и Петровки Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

За последние сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV, два пикапа и четыре станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска в ДНР.

Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ, шесть складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области

Ранее они освободили Волчье в Днепропетровской области, а также запорожскую Успеновку.