  • Новость часаЛарисе Долиной угрожали убийством
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе
    У «кошелька Зеленского» на Украине прошли обыски
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии открыть границу с Литвой
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    13 комментариев
    10 ноября 2025, 11:57 • Новости дня

    Певица Лариса Долина пропустила начало суда по делу о мошенничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебное заседание по делу о хищении крупной суммы у Ларисы Долиной в Балашихе прошло без присутствия самой певицы, но с участием ее представителя.

    Балашихинский городской суд Московской области приступил к рассмотрению дела о хищении у Ларисы Долиной 317 миллионов рублей, передает ТАСС. Истцом в деле выступает народная артистка России, сама же она на заседание не пришла. Ее представитель выступил с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме.

    На скамье подсудимых оказались четырe человека: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний утверждает: «Обо всем происходящем я не знал, денег не получал, карту оформил по просьбе друга».

    Следствие считает, что фигуранты, действуя как организованная группа, с апреля по июль 2024 года путем обмана похитили у Долиной 175 млн 120 тыс. рублей и лишили артистку права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью более 138 млн рублей. Общий ущерб, включая комиссии и расходы на сделку, составил 317 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры под влиянием телефонных мошенников. Артистка не осознавала значения своих действий. Суд рассматривал иск о возврате жилья.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило расследование дела.

    В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    10 ноября 2025, 02:49 • Новости дня
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    В столице задержаны трое приезжих, которые напали на машину с ребенком на дороге, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    «В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видео публикация, на которой водитель транспортного средства преградил дорогу участнику дорожного движения двигающегося в попутном направлении, – сообщил главк МВД по Москве. – В дальнейшем на записи регистратора видно как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству».

    Водитель обратился с заявлением в ОМВД района Царицыно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое приезжих 1999 года рождения были задержаны. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

    О происшествии также сообщили и в Следственном комитете. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    По информации РЕН ТВ, «показалось, что москвич с ребенком подрезал их при попытке перестроиться в другой ряд». При этом мужчина несколько раз крикнул нападавшим, что он находится в машине не один, а с ребенком. Это не остановило нападавших, после чего водитель пострадавшей машины уехал с места дорожного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил Шахину Аббасову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве мужчины после конфликта из-за парковочного места в Люблино.

    Комментарии (38)
    9 ноября 2025, 13:26 • Новости дня
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интернет активно обсуждает появление фотографий Дональда Трампа с закрытыми глазами на совещании в Овальном кабинете, вызвавших споры о его бодрствовании, сообщил телеканал CNN.

    Фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете, активно распространяются в социальных сетях, передает CNN. Канал подчеркнул, что эти снимки стали поводом для критики со стороны оппонентов президента и сомнений в его работоспособности.

    Как отмечает издание, на некоторых фотографиях глаза Трампа казались закрытыми, а иногда президенту как будто было тяжело их держать открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выложила данные снимки под подписью: «Сонливый Дон вернулся».

    В Белом доме опровергли предположения о том, что глава государства спал, подчеркнув, что он не только бодрствовал, но и активно отвечал на вопросы журналистов во время встречи.

    Также CNN напомнил, что тема здоровья Дональда Трампа вызывает обсуждения с момента его прихода к власти. В октябре текущего года президент США сообщил, что проходил МРТ во время планового медицинского обследования, однако причину проведения этой процедуры раскрывать не стал. А минувшим летом у главы Белого дома была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал «заснувшего» Джо Байдена доказательством отсутствия глобального потепления. Джо Байден заснул на церемонии прощания с погибшими в пожарах на Гавайях. Джо Байден разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио.

    Комментарии (28)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных

    Сырский: Россия нанесла удар по ВСУ в Днепропетровской области после взлома чата

    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных
    @ Roman Chop/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные попали под удар во время построения на плацу для награждения в Днепропетровской области Украины, поскольку российская сторона узнала о торжестве из взломанного группового чата в соцсетях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    «Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.

    Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».

    Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.

    Комментарии (9)
    9 ноября 2025, 18:46 • Новости дня
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия рассматривает возможность продажи крупной партии танков и БМП Бразилии после того, как Украина отказалась от поставок этой техники.

    О планах продажи танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5 Бразилии, вместо отправки их на Украину, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ, передает Lenta.ru.

    По данным источника, в сделке фигурируют шестьдесят пять танков и семьдесят восемь боевых машин пехоты, ранее отремонтированных и модернизированных компанией KNDS в Германии. Эти образцы предназначались для Украины, но она якобы отказалась принимать их в таком количестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Military Watch Magazine отметил, что пригодными к эксплуатации на Украине остаются только 20-30% танковых подразделений, несмотря на усилия по их ремонту.

    Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 16:09 • Новости дня
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Введенные пошлины, по словам президента США Дональда Трампа, позволят Вашингтону приступить к погашению государственного долга, который составляет 37 трлн долларов.

    Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вскоре начнут погашать государственный долг, сумма которого составляет 37 трлн долларов, передает РИА «Новости». По его словам, возможность начать выплаты появилась благодаря введенным пошлинам, которые приносят бюджету страны триллионы долларов.

    «Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

    Он добавил, что Соединенные Штаты достигли рекордных показателей привлечения инвестиций, а количество заводов и фабрик увеличивается по всему государству. Отмечается, что укрепление экономики, по мнению Трампа, также связано именно с проведением новой тарифной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что доходы от новых импортных пошлин в будущем достигнут более триллиона долларов ежегодно.

    Комментарии (23)
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    Комментарии (10)
    10 ноября 2025, 03:20 • Новости дня
    Посол Черновол: Планы по созданию военно-морской базы в Судане приостановлены
    Посол Черновол: Планы по созданию военно-морской базы в Судане приостановлены
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы по созданию российской военно-морской базы на востоке Судана временно отложены из-за продолжающегося военного конфликта в стране, сообщил посол России Андрей Черновол.

    «Как известно, двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения», – приводит слова Черновола РИА «Новости».

    Тогда Судан согласился на создание и размещение на своей территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Были согласованы «механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур».

    Черновол отметил, что из-за вооруженного конфликта в Судане работа по реализации этого соглашения временно остановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вариант договора о военном сотрудничестве между Россией и Суданом был подготовлен еще в 2017 году.  В Судане произошел переворот, а затем уже подписанное со временным правительством в 2020 году соглашение не было реализовано из-за гражданской войны. Разные источники указывают, что российская база будет находиться в районе Порт-Судана – главной и единственной точки выхода страны к морю.

    Комментарии (4)
    9 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Пушилин сообщил о предотвращении прорыва ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные подразделения России проводят зачистку центральной части Красноармейска (Покровска), где ранее была предотвращена попытка противника прорваться с севера города.

    Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться на северной части Красноармейска, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские формирования пытались воспользоваться последними возможными выходами на севере города, однако бойцы России это предотвратили.

    Пушилин заявил: «Сам Красноармейск – он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами».

    Параллельно с этим в Красноармейске продолжаются интенсивные городские бои. По словам Пушилина, ведется активная зачистка центрального района города, особенно восточной части. Он уточнил, что ситуация развивается динамично и бои не прекращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. Части ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.


    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет

    Во время интервью Зеленского Guardian в его резиденции в Киеве пропал свет

    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет
    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины

    WSJ: Расследование ФРГ теракта на «Северных потоках» грозит срывом поддержки Киева

    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» угрожают единству Европы и могут подорвать поддержку Украины, передает ТАСС.

    Немецкие следователи считают, что за взрывами стоят украинские силовые структуры, действовавшие под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В публикации отмечается, что любое судебное слушание еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком военных систем.

    Полиция совместно с прокуратурой Германии выстроила дело против Украины, отследив судовые компании, телефоны и автомобильные номера. Это позволило подготовить почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех украинских военнослужащих спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По информации источников, целью диверсии было сокращение доходов России от экспорта нефти и подрыв экономических связей между Россией и Германией.

    Федеральная прокуратура ФРГ установила всех участников атаки. Ордера выданы на арест шести граждан Украины, еще один подозреваемый, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Группа, по данным следствия, прибыла на яхте «Андромеда» из Ростока к месту диверсии в Балтийском море и включала шкипера, координатора, специалиста по взрывчатым веществам и четырех водолазов.

    Итальянские судьи, как ожидается, к декабрю примут решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова – предполагаемого руководителя диверсантов. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет для его доставки из Италии в Гамбург для суда.

    Напомним, находящийся в итальянской тюрьме украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в ожидании решения по экстрадиции в Германию.

    Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Кузнецова властям Германии по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции еще одного фигуранта дела, гражданина Украины Владимира Журавлева.

    Комментарии (16)
    9 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Пекин объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США
    Пекин объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай приостановил действие запрета на экспорт важных металлов, используемых в производстве полупроводников, в США до 27 ноября 2026 года, сообщило министерство торговли страны.

    Министерство коммерции КНР объявило о временном снятии ограничений на вывоз галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов, что стало одной из первых существенных уступок на фоне обострения торговых отношений Пекина и Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении министерства говорится: «С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии на фоне доминирования Китая в этой сфере.

    Комментарии (8)
    9 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате кибератаки российских хакеров, объединившихся в группы PalachPro и Eye Of Sauron, мессенджер Sonata перестал работать, лишив украинских военных возможности передавать данные командованию.

    Российские хакеры провели успешную атаку на мессенджер Sonata, которым пользовались украинские военные, передает «360». По данным Telegram-канала Mash, в результате DDoS-атаки сервис был выведен из строя, что наглядно подтверждается опубликованными скриншотами. Они также сообщают, что «через эту платформу украинские военные докладывали командованию обстановку и передавали данные о передвижениях».

    Взлом организовали участники группировок PalachPro и Eye Of Sauron, отмечает источник. Использовавшийся создателями Sonata способ защиты – регистрация через индивидуальные QR-коды – не спас платформу от массированной кибератаки со стороны российских специалистов.

    Sonata была создана украинской компанией Dolya Communication Systems в партнерстве с американской Motorola Solutions. Решениями компании также пользуются силовые структуры – в том числе Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.


    Комментарии (5)
    10 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си

    Захарова об отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе: На них клейма ставить негде

    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Иноагента Монеточку увезли на «скорой» с концерта в Риге

    «Скорая» увезла иноагента Монеточку с концерта в Риге из-за отека Квинке

    Иноагента Монеточку увезли на «скорой» с концерта в Риге
    @ Aglarion Glirdan/wikipedia.org/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) сообщила, что ее увезли на «скорой» с концерта в Риге из-за отека Квинке.

    Певицу забрала «скорая» прямо с концерта, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что «во время концерта случился отек Квинке». Исполнительница «начала задыхаться на сцене». Сейчас она находится в больнице. «Прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд постановил заключить Монеточку* под стражу заочно по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ей закрыли въезд в Турцию, Сербию и ОАЭ. С Монеточки* начали взыскивать штраф в принудительном порядке.

    Комментарии (10)
    Главное
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений
    Пекин отказался комментировать угрозу консула «отрубить голову» премьеру Японии
    Раввин Севастополя позвал евреев Запада переезжать в Россию
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику

    Власти Прибалтики наконец-то убедили своих сограждан в предстоящем «нападении России». Вот только результатом оказалась не мобилизация общества против «русской угрозы», а разрушение собственной экономики и массовое бегство и людей, и денег из региона. Как именно это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации