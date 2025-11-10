Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Певица Лариса Долина пропустила начало суда по делу о мошенничестве
Судебное заседание по делу о хищении крупной суммы у Ларисы Долиной в Балашихе прошло без присутствия самой певицы, но с участием ее представителя.
Балашихинский городской суд Московской области приступил к рассмотрению дела о хищении у Ларисы Долиной 317 миллионов рублей, передает ТАСС. Истцом в деле выступает народная артистка России, сама же она на заседание не пришла. Ее представитель выступил с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме.
На скамье подсудимых оказались четырe человека: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые Артур Каменецкий из Казани и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний утверждает: «Обо всем происходящем я не знал, денег не получал, карту оформил по просьбе друга».
Следствие считает, что фигуранты, действуя как организованная группа, с апреля по июль 2024 года путем обмана похитили у Долиной 175 млн 120 тыс. рублей и лишили артистку права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью более 138 млн рублей. Общий ущерб, включая комиссии и расходы на сделку, составил 317 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры под влиянием телефонных мошенников. Артистка не осознавала значения своих действий. Суд рассматривал иск о возврате жилья.
Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило расследование дела.
В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.