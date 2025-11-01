Туристы из России устроили акцию протеста в отеле Кубы

Группа россиян отказалась заселяться после урагана в дешевый отель на Кубе

Tекст: Елизавета Шишкова

В лобби кубинского отеля 15 граждан России устроили акцию протеста, передает Ura.ru.

Туристы на протяжении трех суток отказываются заселяться в предложенные номера и проводят ночи на диванах возле стойки регистрации. Причиной протеста стал прошедший на Кубе ураган «Мелисса», из-за которого рейс пассажиров был перенаправлен в Варадеро.

Отмечается, что представители российских туроператоров поначалу обещали доставить всех отдыхающих по их гостиницам на автобусах, но позже сообщили, что остаток отпуска придется провести в другом отеле. Группу из 25 человек поселили в гостинице Los Cactus, однако 15 туристов отказались размещаться, аргументировав это тем, что отель оказался дешевле оплаченного, а в помещениях – низкий уровень чистоты и присутствие тараканов.

Постояльцы также сообщили о нехватке питания и чувстве усталости, однако не собираются прекращать акцию, пока им не предоставят обещанные номера.

Напомним, в результате урагана «Мелисса» на Карибах погибли 46 человек, из них 26 – на Гаити.

Российский союз туриндустрии отметил незначительные повреждения отелей на востоке Кубы и отсутствие массовых жалоб от российских туристов.

Ураган «Мелисса» достиг пятого уровня мощности, пришел на Кубу и может затронуть города России, заявлял ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.