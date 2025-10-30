РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в провинции Ольгин на востоке Кубы были зафиксированы небольшие повреждения отелей, которые не относятся к числу популярных объектов среди туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что массовые туристические центры острова, такие как Гавана и Варадеро, практически не пострадали от урагана «Мелисса».

По словам представителей РСТ, «основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности, на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами». Администрация уверяет, что востребованные у россиян курорты на Кубе работают в штатном режиме.

О повреждении отеля Brisas Guardalavaca Hotel с российскими туристами сообщил ранее Telegram-канал Shot. По их информации, фасад гостиницы был поврежден, на пляже и в бассейне зафиксировано загрязнение воды, а также вырванные с корнем пальмы. Однако в РСТ подчеркнули: «Жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало».

Плановые рейсы для доставки россиян на остров продолжают прилетать по расписанию. Ожидается очередной самолет с туристами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити, где за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов. Ураган «Мелисса» набрал силу при подходе к восточному побережью Кубы, принеся в Сантьяго-де-Куба штормовой ветер и почти 90 мм осадков.