Ураган «Мелисса» унес жизни 25 человек на Гаити
На Гаити в результате урагана «Мелисса», вызвавшего масштабные наводнения, за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов, сообщил кубинский портал Cuba si.
По меньшей мере 25 человек стали жертвами урагана «Мелисса» на Гаити, сообщает ТАСС со ссылкой на данные кубинского портала Cuba si. Стихия обрушилась на регион минувшими выходными, вызвав масштабные наводнения и разрушение домов, в которых оказались заблокированы люди. Также сообщается о гибели одного человека в Доминиканской Республике.
Во вторник ураган «Мелисса» пятой, самой высокой, категории по шкале Саффира – Симпсона, достиг побережья Ямайки, где, согласно данным минздрава страны, погибли три человека. В ночь на среду циклон ударил по восточному побережью Кубы, где шли проливные дожди и начались сильные наводнения.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в соцсети X о «масштабных разрушениях» на востоке острова. Местные власти эвакуировали более 700 тыс. человек из наиболее пострадавших территорий.
По обновленной информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, сейчас ураган «Мелисса» бушует на Багамских островах, создавая угрозу дальнейших разрушений в регионе.
