Ураган «Мелисса» достиг третьей категории в Карибском море
В Карибском море ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, максимальная скорость ветра достигла 185 километров в час, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Ураган продолжает двигаться на запад со скоростью шесть километров в час, передает РИА «Новости».
Согласно установленным критериям, шторму дают имя при скорости ветра 63 километра в час. Статус первой категории по шкале Саффира-Симпсона ураган получает при ветре не менее 119 километров в час. Для третьей категории сила ветра должна быть не ниже 178 километров в час. Четвертая категория присваивается при силе ветра 209 километров в час, а пятый уровень – более 252 километров в час.
