Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана в Карибском море
В Карибском море тропический шторм «Мелисса» перешел в ураган первой категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По информации центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра стихии составляет около 120 километров в час, а движется ураган на запад-северо-запад со скоростью 2 километра в час. «Мелисса становится ураганом и, ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Ранее на Гаити в результате тропического шторма «Мелисса» погибли не менее трех человек и есть один пострадавший.
Тропическому шторму присваивается имя, если скорость сопровождающего его ветра достигает 63 километра в час. Статус урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона дается при ветре от 119 километров в час. Повышение категории происходит по мере роста силы ветра: вторая категория – 154 километра в час, третья – 178, четвертая – 209, а пятый уровень присваивается при более 252 километров в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году США пережили 27 крупных природных катастроф. Ущерб от этих катастроф составил более 182 млрд долларов. Жители США страдали от пожаров, торнадо, ураганов, жары, снежных бурь. Сообщалось, что США несут самые высокие экономические потери в абсолютном выражении в мире из-за изменения климата.