Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Число погибших от урагана «Милтон» в США достигло 10 человек
Ураган «Милтон» унес жизни 10 человек на Восточном побережье США
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели 10 человек в результате урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду.
Как сообщает РИА «Новости», ураган «Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган сопровождали торнадо, которые прошли через штат и привели к дополнительным разрушениям. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил в четверг, что по меньшей мере 10 человек стали жертвами урагана и сопровождавших его торнадо.
На брифинге в Белом доме Майоркас отметил, что информация о погибших продолжает уточняться, так как ситуация в пострадавших районах остается нестабильной. По словам Майоркаса, оценка ущерба только началась, и возможно, число жертв еще изменится. Он также подчеркнул важность принятия мер предосторожности и готовности к последующим возможным природным катастрофам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за действия урагана «Милтон» без электричества остались свыше 1,1 млн жителей во Флориде.