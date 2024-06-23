На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
В Вашингтоне зафиксировали рекордную жару
Температура воздуха в столице США достигла исторического максимума
В Вашингтоне и окружающих его штатах 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.
В субботу температура воздуха в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния поднялась до 37,8 градуса Цельсия. Это на один градус выше предыдущего рекорда, установленного в 1988 году, сообщает РИА «Новости».
В аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд столбики термометров показали 38,3 градуса, что также превысило рекорд 1988 года.
Ожидается, что в воскресенье жара в столичном регионе усилится. Температура воздуха может достигнуть 42,2 градуса.