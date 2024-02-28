Экономика США пострадала больше всех из-за изменения климата

Swiss RE: США несут самые высокие экономические потери в мире из-за изменения климата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе ежегодными экономическими потерями в размере 3% ВВП на сегодняшний день Филиппины больше всего страдают от климатических опасностей из 36 стран, а также подвержены высокой вероятности усиления этих опасностей, США находятся на втором месте по степени риска, неся ежегодные экономические потери в размере 97 млрд долларов (0,38% ВВП), передает РИА «Новости».

Среди стран, исследованных в докладе, наиболее уязвимыми считаются Китай, Таиланд, Индия и Филиппины.

Как утверждают исследователи, хотя ожидается, что риск наводнений в глобальном масштабе возрастет, основным фактором серьезных экономических потерь, связанных с погодой в США, а также в Восточной и Юго-Восточной Азии, являются тропические циклоны.

Как отмечают эксперты Swiss RE, в абсолютном выражении экономические потери от погодных явлений в США являются самыми высокими в мире, в основном вызванными тропическими циклонами (ураганами), а сильные грозы также составляют значительную часть экономических потерь.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны не скупиться и ежегодно выделять 100 млрд долларов США на «климатическое финансирование».