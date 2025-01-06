Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.3 комментария
Вашингтон объявил режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури
Власти Вашингтона объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемого обильного снегопада с воскресенья, сообщил офис мэра Мюриэл Баузер.
«Баузер объявила чрезвычайную ситуацию из-за снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, которая будет действовать как минимум до конца вторника, 7 января», – приводит RT текст сообщения.
По прогнозам, снегопад начнется в воскресенье в 21.00 по местному времени и может достигнуть 15-25 см снега. В связи с этим, занятия в школах в понедельник отменены, а часть наземного общественного транспорта временно остановлена, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
CNN уточняет, что снежная буря продлится до вторника, затронув почти 70 млн человек. Буря уже достигла штатов Канзас и Миссури и сопровождается ветром с порывами до 22 м/с. В некоторых районах, как прогнозирует Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, это может стать сильнейшим снегопадом за десятилетие.
Власти разных штатов предупредили жителей об ухудшении погодных условий. По данным портала FlightAware, в США отменены около 1,5 тыс. рейсов, а аэропорт Канзас-Сити отменил 90% рейсов на воскресенье. Ожидается, что в городе могут быть побиты рекорды по уровню осадков 2014 года, когда выпало почти 29 см снега.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ветер и обледенение могут вызвать перебои с подачей электроэнергии. Наибольшее количество осадков ожидается в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.