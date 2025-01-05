Стало известно о снежной буре, угрожающей 62 млн жителям США

Снежная буря может затронуть 62 млн человек в США и привести к обледенению

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации телеканала CNN, формирующаяся в США снежная буря угрожает порядка 62 млн человек. Буря, сопровождаемая обильными снегопадами и обледенением, может растянуться на расстояние 2 тыс. км, начиная с субботы и продолжаясь до понедельника. Непогода коснется территории от центральной части до восточного побережья страны.

Метеорологи прогнозируют, что в некоторых районах количество выпавших осадков превысит 30 см, а сильный ветер и обледенение могут вызвать перебои с подачей электроэнергии. Наибольшее количество осадков ожидается в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

В штатах Мэриленд, Делавэр и Кентукки ожидаются благоприятные для обледенения условия, что может привести к нарушению транспортного сообщения. В штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи предполагаются сильные дожди с грозами, создающие угрозу подтопления в ряде областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате снежной бури, обрушившейся на США, увеличилось до 63 человек сообщил телеканал NBC, а снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия», затруднил движение общественного транспорта и перевел школы города на дистанционное обучение.