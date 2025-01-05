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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    24 комментария
    5 января 2025, 03:18 • Новости дня

    Стало известно о снежной буре, угрожающей 62 млн жителям США

    Снежная буря может затронуть 62 млн человек в США и привести к обледенению

    Tекст: Денис Тельманов

    Надвигающаяся снежная буря в США угрожает 62 млн жителям и может вызвать обледенение на расстоянии 2 тыс. км от центра к восточному побережью, затрудняя транспортное сообщение.

    Согласно информации телеканала CNN, формирующаяся в США снежная буря угрожает порядка 62 млн человек. Буря, сопровождаемая обильными снегопадами и обледенением, может растянуться на расстояние 2 тыс. км, начиная с субботы и продолжаясь до понедельника. Непогода коснется территории от центральной части до восточного побережья страны.

    Метеорологи прогнозируют, что в некоторых районах количество выпавших осадков превысит 30 см, а сильный ветер и обледенение могут вызвать перебои с подачей электроэнергии. Наибольшее количество осадков ожидается в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

    В штатах Мэриленд, Делавэр и Кентукки ожидаются благоприятные для обледенения условия, что может привести к нарушению транспортного сообщения. В штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи предполагаются сильные дожди с грозами, создающие угрозу подтопления в ряде областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате снежной бури, обрушившейся на США, увеличилось до 63 человек сообщил телеканал NBC, а снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия», затруднил движение общественного транспорта и перевел школы города на дистанционное обучение.

    4 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции.

    «Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

    Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.

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    3 января 2025, 11:10 • Новости дня
    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

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    3 января 2025, 10:06 • Новости дня
    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины

    Американский журналист Хинкл заявил о противостоянии в администрации Трампа по украинскому вопросу

    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с внутренним противостоянием по украинскому вопросу, поскольку ее члены придерживаются разных взглядов на конфликт, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл выразил мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет разделена по вопросу Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, разногласия могут привести к «гражданской войне» внутри команды, так как политики придерживаются противоположных взглядов на конфронтацию с Россией.

    Хинкл отметил, что традиционно антироссийски настроенные республиканцы из команды Трампа публично поддержат его мирные устремления, но за кулисами может идти борьба. Он подчеркнул, что не все в администрации согласны с курсом на мирное урегулирование конфликта.

    Среди будущих членов администрации, которые, вероятно, не разделяют антироссийской позиции, Хинкл выделил кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

    Ранее Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, выразив уверенность, что при его президентстве этого конфликта удалось бы избежать. Путин в свою очередь заявил о готовности к диалогу с Трампом, если такая встреча состоится.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине

    Небензя заявил об отсутствии серьезных предложений от команды Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине пока невозможно воспринимать всерьез, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

    По словам Небензи, сигналы новой администрации США остаются неоформленными и неясными, и часто возникает термин «заморозка конфликта», передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что с украинской стороны поступают сигналы о неких договоренностях, которые сложно воспринимать всерьез. Он подчеркнул важность вопроса, когда Владимир Зеленский решится на переговоры и на каких условиях.

    «Чем дальше, тем хуже будут условия для него», – добавил дипломат, намекая на ухудшение ситуации для украинской стороны.

    Зеленский должен принять решение о переговорах и готовности к диалогу, вопрос за ним, отметил Небензя.

    Ранее Небензя заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий».

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    4 января 2025, 07:39 • Новости дня
    Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

    Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа, который считает, что это неуместно на фоне его инаугурации.

    Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

    Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

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    4 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Экс-разведчик Риттер назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Обученные в США украинцы, в том числе из диаспоры, могут представлять угрозу для американской безопасности, если политика США не будет соответствовать интересам Киева, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.

    Украинцы, обученные военному делу США, могут представлять риск для внутренней безопасности Америки, считает экс-разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

    По его мнению, Киев может использовать подготовленных США украинцев для подрыва американской национальной безопасности в случае, если политика Вашингтона окажется неугодной Киеву.

    «Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», – заявил Риттер в интервью.

    Он подчеркнул, что обученные украинцы, включая представителей диаспоры, могут стать инструментом в руках украинского правительства.

    Также Риттер отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ. Одним из примеров он назвал детский подготовительный лагерь в городе Элленвилл в штате Нью-Йорк. По словам Риттера, в этом лагере жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

    Ранее украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак».

    В США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина присоединилась к международному терроризму.

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    4 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Глава US Steel обвинил Байдена в коррупции из-за сделки с Nippon Steel

    Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel на 15 млрд долларов из-за безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заблокировал сделку между U.S. Steel и японской Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности, что вызвало резкую критику со стороны главы американской компании Дэвида Бурритта.

    Решение президента Джо Байдена заблокировать сделку по покупке U.S. Steel японским концерном Nippon Steel вызвало бурную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал это действие позорным и коррумпированным. По его словам, президент расплатился с профсоюзным лидером, что вредит будущему компании, ее сотрудникам и национальной безопасности.

    Бурритт отметил, что Америка оскорбила Японию, важного экономического и национального союзника, и поставила под угрозу свою конкурентоспособность. Он заявил о намерении бороться с политической коррупцией и выразил сожаление, что США не имеют президента, умеющего заключать выгодные сделки.

    Ранее Джо Байден заблокировал сделку на сумму около 15 млрд долларов, сославшись на угрозу национальной безопасности. Газета Nikkei сообщила о намерении Nippon Steel подать в суд на правительство США, указывая на отсутствие убедительных доказательств угрозы безопасности. Компании считают решение политически мотивированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки этой сделки. Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

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    3 января 2025, 15:30 • Новости дня
    На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса X

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу на Солнце зафиксирована вспышка класса Х1.2, продолжавшаяся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

    На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х, передает ТАСС. Событие было зафиксировано 3 января в 14.9 по московскому времени. Вспышка Х1.2 длилась 20 минут и была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне.

    В последний раз вспышки подобной мощности наблюдались 30 декабря, когда были зафиксированы события классов Х1.1 и Х1.5. Классификация солнечных вспышек основана на мощности их рентгеновского излучения и включает пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный класс A0.0 соответствует 10 нВт на 1 кв. м на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

    Солнечные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури. Это явление способно влиять на работу спутников, коммуникационные системы и даже энергетические сети на планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 января магнитная буря на Земле достигла уровня G3, жители средних широт смогли увидеть полярные сияния. В конце прошлого года мощная вспышка на Солнце класса M8.9, близкая к классу Х, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне, ее продолжительность составила 10 минут. До этого в течение 24 декабря на Солнце произошли пять вспышек класса М.

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    4 января 2025, 10:59 • Новости дня
    На Солнце произошли шесть мощных вспышек

    На Солнце зафиксировали шесть вспышек классов М и Х

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксировали шесть мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х1.1, которая длилась 24 минуты и стала второй подобной за январь.

    На Солнце 4 января были зафиксированы шесть мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х, передает ТАСС.

    По данным Института прикладной геофизики, вспышка класса Х1.1 произошла в 1.41 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) и длилась 24 минуты. Это уже второй случай мощной солнечной активности за первые дни января, так как накануне, 3 января, была зарегистрирована вспышка Х1.2.

    Кроме вспышки Х-класса, в субботу произошло еще пять вспышек класса М: M7.6, M1.5, M5.8, M1.9 и M2.3. Эти события могут иметь значительное влияние на геомагнитное состояние Земли. Солярные вспышки, в зависимости от своей мощности, делятся на пять классов: A, B, C, M и X, причем каждая следующая буква представляет в десять раз более мощное излучение по сравнению с предыдущей.

    Солнечные вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, способные влиять на связь и энергосистемы нашей планеты.

    Напомним, в пятницу на Солнце была зафиксирована вспышка класса Х1.2, продолжавшаяся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

    В субботу утром на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, когда индекс Кр, показывающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг пяти единиц; ожидается, что в течение дня геомагнитное поле останется преимущественно слабо возмущенным.

    А в первый день года магнитная буря на Земле достигла уровня G3, что может вызвать перебои в энергетических системах и спутниковой навигации.

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    4 января 2025, 00:23 • Новости дня
    Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине

    Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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    4 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Вашингтон обеспокоился возможностью ядерного удара России

    Госсекретарь США Блинкен заявил о возросшей вероятности ядерного удара России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на заверения Москвы об отсутствии таких планов.

    Блинкен отметил, что, хотя Москва неоднократно заявляла об отсутствии таких планов, в Вашингтоне считают, что вероятность подобного сценария возросла, сообщает РИА «Новости».

    «Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», – заявил он в интервью газете Financial Times. Блинкен добавил, что эта ситуация вызывает серьезную тревогу у американских властей.

    Он также подчеркнул, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора, помогая предотвратить возможное применение ядерного оружия.

    Напомним, Россия в 2024 году внесла изменения в ядерную доктрину, что значительно повлияло на международную безопасность, включая Европу и США. Также в России успешно провели испытания новой ракеты «Орешник», которая стала частью обновленных стратегических вооружений страны.

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    3 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США

    Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США

    Tекст: Денис Тельманов

    Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США, получив поддержку большинства членов нового состава.

    Как передает ТАСС, Майк Джонсон, представитель Республиканской партии из штата Луизиана, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. В результате первого тура голосования он заручился поддержкой 218 членов нового, 119-го созыва Конгресса.

    Изначально трое республиканцев поддержали других кандидатов. Однако после кратких закрытых консультаций они изменили свою позицию в пользу Джонсона. Ранее газета The Hill предполагала, что Джонсон мог бы потерять пост из-за отсутствия поддержки от избранного президента Дональда Трампа. Однако Трамп позже подтвердил свою полную поддержку Джонсона.

    На всеобщих выборах 5 ноября 2024 года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохраняя контроль над нижней палатой. Однако после сложения полномочий Мэттом Гетцем, у республиканцев осталось 219 законодателей. В Сенате республиканцы также получили большинство, а Дональд Трамп победил Камалу Харрис, став президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться поста из-за угрозы потери поддержки однопартийцев-республиканцев, вызванной резолюцией о временном финансировании правительства. Республиканцы столкнулись с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку. Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответствии с их гендерной идентичностью.

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    3 января 2025, 23:50 • Новости дня
    Пентагон не нашел связи у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

    Пентагон не обнаружил совпадений в военной службе подозреваемых в атаках в США в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Пентагон не видит связи по военной службе у подозреваемых в терактах в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что в послужных списках Шамсуда Дина Джаббара и Мэттью Лайвелсбергера нет совпадений в службе в ВС США. Однако для уточнения информации рекомендовала обратиться в пресс-службу Армии США.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы исследуют возможные связи между этими атаками. В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Преступник открыл огонь по полиции и был убит в ответ. В результате атаки погибло 14 человек, 30 получили ранения. Исполнителем теракта назван ветеран ВС США Шамсуд Дин Джаббар, при котором обнаружен флаг «Исламского государства».

    Взрыв пикапа Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел на прошлой неделе. В результате инцидента один человек погиб, семь получили ранения. По данным ABC, инцидент расследуется как потенциальный теракт. Fox News сообщило, что подозреваемый Лайвелсбергер, сержант спецназа армии США, находился в отпуске и ранее служил в различных странах, включая Афганистан и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине», а в соцсетях есть его фото в футболке с украинским лозунгом. Источники, знакомые с расследованием, сообщили, что Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.

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    2 января 2025, 09:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом и сильный ветер

    Стало известно о прогнозе погоды в Москве в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов с усилением ветра до 17 м/с, сопровождающееся дождем с мокрым снегом, что может привести к сильной гололедице и налипанию снега на провода и деревья.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в четверг температура в Москве будет варьироваться от плюс 2 до плюс 4 градусов. Воздушные массы с юга принесут с собой сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные осадки, включая мокрый снег и дождь.

    По словам Вильфанда, такие высокие температуры будут наблюдаться только в течение одного дня. Он также отметил снижение давления и предупредил о возможной гололедице. В столице может произойти налипание снега на провода и деревья, что создает дополнительные риски.

    Что касается снежного покрова, прирост снега за 31 декабря на метеостанции Балчуг составляет 6 см, а его общая высота – 10 см. На ВДНХ эти показатели составляют 5 см и 11 см соответственно, а в МГУ – 4 см и 15 см. Вильфанд охарактеризовал ситуацию как «вполне симпатичную» и рекомендовал водителям и пешеходам быть осторожными из-за возможной гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь, ожидается облачность и небольшой снег. Москва пережила самый теплый год за 245 лет наблюдений. Слабая магнитная буря началась на Земле в первые дни нового года.

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