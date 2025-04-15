AmCham: Американский бизнес потерял 100 млрд долларов из-за ухода из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские компании, входившие в Американскую торговую палату (AmCham), понесли значительные потери в результате ухода из российского рынка. Президент AmCham Роберт Эйджи в интервью журналу «Эксперт» заявил, что потери оцениваются примерно в 100 млрд долларов. Эйджи подчеркнул, что это оценка не включает все возможные потери и в основном отражает вынужденные дисконты, передает ТАСС.

По словам Эйджи, расчет включает прямые потери, такие как продажи активов ниже их инвестиционной стоимости, а также рост расходов, например, на логистику. Если раньше затраты на логистику составляли два процента от себестоимости, то теперь они увеличились до 5%. Также он упомянул о зависших дивидендах и других дополнительных расходах.

Эйджи отметил, что эти потери касаются только компаний, которые входили или входят в AmCham, и не охватывают потери других американских компаний, не связанных с палатой. Сравнивая с оценкой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которая составляет 300 млрд долларов, Эйджи заявил, что их оценка существенно ниже и не включает возможные потери долей рынка и рост операционных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел». Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что западные компании покинули Россию по собственной инициативе и им будет сложно вернуться, независимо от причин их ухода.