  • Новость часаРоссийские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 15:39 • Новости дня

    Рособрнадзор: Представители родителей будут контролировать условия сдачи ЕГЭ

    Рособрнадзор направит на пункты сдачи ЕГЭ представителей родителей

    Tекст: Ирма Каплан

    Рособрнадзор принял решение о присутствии представителей родителей в пунктах сдачи ЕГЭ, обеспечивая надзор за соблюдением прав выпускников, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

    Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ, чтобы обеспечивать  порядок проведения экзаменов, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

    «Была  отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году», – сказал Музаев.

    Глава Рособрнадзора пояснил, что в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые пронаблюдают за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями сдачи экзаменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор в феврале сообщал о необходимости организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов.

    В 2024 году профильный комитет Госдумы по просвещению после скандалов с досмотрами школьников перед ЕГЭ предложил внести в палату законопроект об изменении порядка проведения экзамена. Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений при досмотрах перед ЕГЭ.

    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    15 апреля 2025, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о требованиях к доходу для ипотеки в Москве в 2025 году

    Москвичам в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс рублей для ипотеки

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году москвичам необходимо зарабатывать не менее 199 тыс. рублей в месяц для получения ипотеки на среднестатистическое жилье, а жителям Петербурга – от 126 тыс. рублей.

    Как пишет РИА Недвижимость, в 2025 году для получения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье в Москве потребуется зарабатывать не менее 199 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге минимальный доход для этого составит 126 тысяч рублей. Эти данные предоставила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

    По расчетам Дыдалиной, такие суммы необходимы для ипотеки под 22% с первоначальным взносом в 20% и сроком на 30 лет. В других городах, таких как Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Екатеринбург, этот порог составляет от 75 до 105 тысяч рублей. В Новосибирске, Красноярске и Уфе доход должен быть в пределах 71-73 тысяч рублей.

    Анна Романенко из «Выберу.ру» отметила, что одной из причин отказов в ипотеке является недостаточный доход, даже если у заемщика стабильное место работы и достаточный трудовой стаж. Также банки отказывают, если совокупные ежемесячные платежи по кредитам превышают 50-80% дохода заемщиков.

    Основатель Smarent Виктор Зубик добавил, что заемщики с большим количеством кредитных карт и микрокредитами также находятся в зоне риска. Также внимание уделяется трудовой деятельности заемщика – если он работает на текущем месте менее трех-шести месяцев, вероятность отказа в ипотеке возрастает.

    Романенко подчеркнула, что ипотека становится более избирательной, уходя из зоны массового продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «Дом.РФ» в сфере жилищного строительства.

    Президент России Владимир Путин призвал активнее информировать россиян о текущей ситуации на рынке жилья, особенно в сфере ипотечного кредитования.

    Генпрокуратура России выявила случаи необоснованных взысканий с заемщиков по ипотеке после возврата заложенного жилья банку в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях и других регионах.

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    14 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Пожар в ангаре на севере Петербурга ликвидирован

    Пожарные справились с возгоранием на площади 500 кв. м в ангаре Петербурга

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петербурге пожарные ликвидировали огонь в ангаре на площади 500 кв. м, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, пожарные в Петербурге ликвидировали крупное возгорание в ангаре, расположенном на улице Маршала Новикова, 36. Площадь пожара составила 500 кв. м, и ликвидацией занимались 59 человек личного состава с использованием 15 единиц техники.

    Пожар был локализован в 11:07 мск, а полностью ликвидирован к 21:07 мск. Как уточняется, сообщений о пострадавших не поступало.

    Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры качества воздуха в районе пожара. Анализы показали, что содержание загрязняющих веществ, таких как углерода оксид, диоксид азота и другие, не превышает гигиенические нормы для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Серпантин» в Нижнем Новгороде, начавшееся на первом этаже в аптеке из-за загоревшегося компьютера ликвидировали.

    МЧС России ликвидировало открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.

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    14 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    Псковский губернатор рассказал о травле русских в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о непростой ситуации русскоязычных в Латвии, подчеркивая закрытие русских школ и дискриминацию на фоне усиления антироссийской политики.

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, основываясь на встрече с переселенцами из Латвии, рассказал о серьезной травле русскоязычных в этой стране. Как пишет ТАСС, Ведерников отметил, что ситуация в балтийской республике остается крайне напряженной для русскоязычного населения.

    По его словам, русские школы в Латвии закрываются, что вынуждает детей из русскоязычных семей сталкиваться с дискриминацией в учебных заведениях. Он также упомянул семью Черноцких, чьи дети столкнулись с травлей из-за знания русского языка. «Русские школы закрываются. К сожалению, такова теперь государственная политика в Латвии и не только», – написал Ведерников в своем телеграм-канале.

    Губернатор также подчеркнул, что в Латвии введены ограничения на использование русского языка и просмотр российских телеканалов, за что можно получить штрафы. Контроль за соблюдением этих ограничений осуществляется с помощью специальной аппаратуры и «добрых соседей», которые докладывают о нарушениях. Ведерников считает, что такие действия негативно сказываются на экономике страны и ведут к сокращению населения, так как адекватные люди покидают Латвию.

    Три года назад Ведерников столкнулся с предложением подписать документы, осуждающие специальную военную операцию и отречение от России, но он отказался. Он видит в подобных действиях соседних стран попытку ослабить Россию, однако убежден, что это лишь вредит самим инициаторам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, сообщила газета ВЗГЛЯД.

    В Латвии языковому прессингу подвергаются не только русские, но и даже ближайшие союзники по Евросоюзу и английский язык, так как монополия латышского языка для официальной Риги дороже и туристов, и инвестиций.

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    14 апреля 2025, 23:24 • Новости дня
    Неизвестные застрелили жителя Ингушетии, нападавших разыскивают

    Следователи возбудили дело после убийства 35-летнего жителя в Назрановском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Назрановском районе Ингушетии произошло убийство, неизвестные открыли огонь по местному жителю и скрылись на автомобиле без номеров, подозреваемых ищут.

    Следственный комитет России по Ингушетии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства, произошедшего 14 апреля в селении Экажево Назрановского района, передает РИА «Новости». По данным следствия, неизвестные лица произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в 35-летнего жителя, после чего он скончался по дороге в больницу.

    Подозреваемые скрылись на автомобиле отечественного производства без номеров. На месте преступления были обнаружены гильзы калибра девять миллиметров. Следователи активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия и поиском причастных лиц.

    Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и проводят неотложные следственные действия. В СК отметили, что среди основных задач стоит определение личности нападавших и выяснение мотивов преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии напали на бывшего заместителя начальника ГОВД по Карабулаку, причинив ему ранения. В чеченском поселке Старый Ачхой трое неизвестных совершили нападение на сотрудника полиции, в результате чего было заведено уголовное дело. В городе Ачхой-Мартан в Чечне мужчина напал с ножом на полицейских, ранив их, а сам был ликвидирован.

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    15 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    KIA включила Россию в план продаж на 2030 год

    KIA планирует продать в России 50 тыс автомобилей к 2030 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейская автомобильная компания KIA пересмотрела среднесрочный план продаж, включив в него Россию с целью продать 50 тыс. автомобилей в стране до 2030 года.

    KIA, южнокорейский автопроизводитель, включила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, пишет Yonhap. Компания планирует продать в России 50 тыс. автомобилей, что свидетельствует о возросших ожиданиях завершения конфликта на Украине и намерении KIA диверсифицировать рынки в условиях глобальной нестабильности.

    Согласно данным Yonhap, KIA пересмотрела общий план продаж на 2030 год, увеличив его до 4,19 млн автомобилей. В прошлом году Россия не была включена в долгосрочный план продаж компании, однако изменения в политической и экономической ситуации заставили KIA обновить стратегию и обратить внимание на рынок России.

    Решение о включении России в план продаж также связано с необходимостью расширения присутствия на разных рынках для минимизации рисков, связанных с нестабильностью. Автопроизводитель стремится адаптироваться к изменениям в мировой экономике и политике, обеспечивая устойчивость бизнеса в условиях неопределенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Kia объявила об отзыве более 29 тыс. кроссоверов Sportage, выпущенных с 2014 по 2016 год, из-за возможного замыкания в электрической цепи блока ABS/ESC.

    Средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    Южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, что связано с потенциальным перемирием между Украиной и Россией.

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    15 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Разработчик: «Орбита» позволит атаковать цели в зоне СВО дронами из любой точки мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Система «Орбита» позволит операторам наносить удары по противнику в зоне спецоперации, находясь в безопасных условиях на территории России или других стран мира.

    Система сверхдальнего управления FPV-дронами «Орбита» предоставляет операторам возможность запускать их по целям из любой точки мира, обеспечивая безопасность и снижая психологическое давление, заявил РИА «Новости» председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» – разработчика системы Андрей Безруков.

    «На мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, суперпрофессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира», – сказал он.

    Компания-разработчик планирует первую небольшую поставку системы «Орбита» подразделениям российской армии, в том числе добровольческой бригаде «Эспаньола», которая уже использовала этот комплекс.

    Я думаю, что эффект (влияние на СВО – ред.) будет большим», – резюмировал Безруков.

    Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим  сопровождением цели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый успешный пуск дрона из Москвы на сверхдальнее расстояние с помощью системы «Орбита» прошел успешно, поражена цель ВСУ в Часовом Яре ДНР.

    Кроме того, Кантемировская дивизия начала использовать  звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

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    15 апреля 2025, 03:18 • Новости дня
    Булгакова допросили по делу о растрате Иванова

    Булгаков стал свидетелем в деле о растрате 3,9 млрд рублей Ивановым

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков был допрошен как свидетель по делу о растрате 3,9 млрд рублей, в котором обвиняется Тимур Иванов.

    Как пишет ТАСС, генерал армии Дмитрий Булгаков, ранее арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, был допрошен в качестве свидетеля по делу Тимура Иванова. Последний обвиняется в том, что вывел свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» при покупке паромов для Керченской переправы.

    Допрос Булгакова состоялся в ходе расследования уголовного дела в отношении Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Из материалов дела следует, что Булгаков выступает свидетелем, однако детали его показаний пока не разглашаются.

    Судебный процесс по делу Иванова и Филатова стартовал в конце марта в Мосгорсуде. Прокурор огласил обвинительное заключение, в котором отмечалось, что общий ущерб превышает 4,1 млрд рублей. Государственное обвинение настояло на закрытии процесса по причине наличия в деле государственной тайны. Подсудимые и их адвокаты протестовали против этого решения, но суд согласился с доводами прокурора и закрыл заседания от СМИ и публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, и если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства сообщили в правоохранительных органах.

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Экс-замминистра обороны Булгаков обвинен в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

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    15 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю снизилась на 9%

    Tекст: Денис Тельманов

    В России за прошедшую неделю зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9%, а количество госпитализаций упало на 16,5%, сообщает Роспотребнадзор.

    Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России снизилась на девять процентов на прошедшей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

    Количество госпитализаций снизилось на 16,5%, что свидетельствует о смягчении ситуации с распространением вирусных инфекций в стране. За этот период заболело 703 тыс. человек.

    Роспотребнадзор отмечает, что грипп теряет свои лидирующие позиции среди респираторных вирусов и был обнаружен в 46% положительных случаев респираторных инфекций. Среди других вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. Это указывает на изменение эпидемиологической картины и преобладание негриппозных вирусов.

    Кроме того, в России продолжает снижаться уровень заболеваемости COVID-19, зафиксировано 2 тыс. новых случаев, что на 12 процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это сокращение наблюдается во всех возрастных группах, при этом охват тестированием на COVID-19 остался на уровне предыдущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России появился неизвестный вирус, симптомы которого включают кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на ковид и грипп оказываются отрицательными, а насморк может быть как симптомом ОРВИ, который пройдет сам в течение двух недель, так и проявлением синусита – бактериальной инфекции, приводящей к осложнениям.

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    15 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 87 боеприпасов

    ВСУ за сутки обстреляли ДНР 87 боеприпасами, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили 87 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало 23 факта вооруженных атак.

    Из общего числа атак 21 была осуществлена на горловском направлении, а две – на красноармейском. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Однако, по имеющимся данным, повреждений жилых строений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Данные об этих атаках переданы в управление ДНР. Пресс-служба отметила, что несмотря на отсутствие значительных разрушений, обстрелы создают серьезные риски для жизни жителей и наносят психологический урон населению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Селидове на Украине в результате атаки был ранен мирный житель. Подразделения различных группировок войск нанесли поражение украинским силам, что привело к потерям ВСУ до 1290 военнослужащих, 15 бронемашин и множества других видов техники. В результате атаки беспилотника ВСУ на трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области было нарушено электроснабжение, но вскоре его восстановили.

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