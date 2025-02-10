Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Рособрнадзор решил допустить родителей к досмотрам школьников перед ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: Родители будут контролировать допуск на ЕГЭ и прохождение металлодетекторов
Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и их проходе через рамки металлодетекторов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
Музаев рассказал об этих планах, выступая на заседании комитета по просвещению Госдумы. Он отметил, что представители родительского сообщества могли бы участвовать в допуске учеников в пункты проведения экзаменов (ППЭ), а также при прохождении ими металлодетекторов. Эта мера направлена на усиление контроля и прозрачности процедур сдачи ЕГЭ, передает РИА «Новости».
Присутствие родителей должно повысить доверие к процессу экзаменации, добавил Музаев. Обсуждение этой инициативы проходило в рамках заседания комитета, где обсуждались мероприятия по обеспечению контроля за проведением ЕГЭ.
Ранее профильный комитет Госдумы по просвещению после скандалов с досмотрами школьников перед ЕГЭ предложил внести в палату законопроект об изменении порядка проведения экзамена. Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений при досмотрах перед ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ПМЭФ заявил, что родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед ЕГЭ.