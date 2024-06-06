Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений при досмотрах перед ЕГЭ
Рособрнадзор призвал СК и прокуратуру ускорить проверку нарушений при досмотрах перед ЕГЭ
Рособрнадзор попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить нарушения прав участников ЕГЭ в ходе досмотров и обнародовать результаты, следует из писем ведомства.
В Рособрнадзоре считают, что быстрое объективное расследование обстоятельств инцидента снизит эмоциональное напряжение выпускников, их родителей, а также организаторов экзамена, передает ТАСС.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время ПМЭФ заявил, что родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед ЕГЭ.
Как сообщалось ранее, взрослые, которые оказались вовлечены в ситуацию с «раздеванием» при досмотре перед экзаменом в Воронеже, отстранены от участия в работе во время ЕГЭ.