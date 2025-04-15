Кремль указал на значительный потенциал экономического сотрудничества с США

Tекст: Ольга Иванова

Кремль не раскрывает, обсуждались ли на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа вопросы экономического сотрудничества, включая тему редкоземельных металлов, сообщает ТАСС. Песков отметил, что контакты проходили в закрытом режиме, и никаких деталей не будут разглашать раньше времени.

Однако Песков подчеркнул, что между Россией и США существует значительный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Он добавил, что такое сотрудничество может иметь стабилизирующую роль для всего мира. Это заявление подчеркивает важность экономического взаимодействия между двумя крупнейшими мировыми державами.

Экономическое сотрудничество, особенно в области редкоземельных металлов, может стать ключевым элементом в укреплении отношений между Россией и США. Редкоземельные металлы имеют стратегическое значение для множества отраслей, включая высокие технологии и оборону.

Ранее в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.