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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    5 комментариев
    15 апреля 2025, 14:32 • Новости дня

    Кремль увидел огромный потенциал в экономическом сотрудничестве с США

    Кремль указал на значительный потенциал экономического сотрудничества с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль считает, что между Россией и США существует значительный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое может играть стабилизирующую роль для всего мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль не раскрывает, обсуждались ли на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа вопросы экономического сотрудничества, включая тему редкоземельных металлов, сообщает ТАСС. Песков отметил, что контакты проходили в закрытом режиме, и никаких деталей не будут разглашать раньше времени.

    Однако Песков подчеркнул, что между Россией и США существует значительный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Он добавил, что такое сотрудничество может иметь стабилизирующую роль для всего мира. Это заявление подчеркивает важность экономического взаимодействия между двумя крупнейшими мировыми державами.

    Экономическое сотрудничество, особенно в области редкоземельных металлов, может стать ключевым элементом в укреплении отношений между Россией и США. Редкоземельные металлы имеют стратегическое значение для множества отраслей, включая высокие технологии и оборону.

    Ранее в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    15 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

    Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    14 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией

    Лавров рассказал об осуждении в США решения Байдена прекратить диалог с Россией

    Лавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией, считая это идиотизмом, и предложили обсудить возникающие противоречия.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью газете «Коммерсант» заявил, что администрация президента США Дональда Трампа признала ошибочным решение команды экс-президента Джо Байдена прекратить диалог с Россией, передает ТАСС. Лавров отметил, что американские представители назвали это решение «идиотизмом», унаследованным от предыдущей администрации.

    По словам Лаврова, российская и американская стороны согласны с тем, что необходимо обсуждать существующие проблемы и противоречия, чтобы они не перерастали в конфронтацию. Министр подчеркнул важность ответственности обеих стран как международных игроков в поиске решений.

    Лавров также отметил, что в ситуациях, где интересы России и США совпадают, страны должны максимально использовать возможности для развития взаимовыгодных проектов в различных сферах. Он считает, что такой прагматичный подход способен улучшить отношения между государствами и обеспечить экономические и технологические выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн президенту России Владимиру Путину по прекращению огня на Украине, европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского или искать нового лидера на Украине, а Россия, несмотря на перекрытое на 95% экономическое взаимодействие с США, не просит отмены санкций.

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

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    15 апреля 2025, 05:56 • Новости дня
    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма
    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма
    @ Charles Krupa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов в связи с отказом университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

    Министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на сумму 2,2 млрд долларов и контракты на сумму 60 млн долларов, передает ТАСС. Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявила об этом шаге в своем заявлении.

    Президент Гарвардского университета Алан Гарбер выразил несогласие с требованиями администрации президента США Дональда Трампа об изменении политики вуза для защиты студентов еврейского происхождения. Гранты и контракты на общую сумму около 9 млрд долларов были предметом пересмотра со стороны американской администрации.

    В марте Министерство образования США предупредило 60 университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от протестов. Среди этих вузов были шесть из восьми университетов Лиги плюща, включая Гарвард.

    Согласно отчету Антидиффамационной лиги, число антисемитских инцидентов в США значительно возросло после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Среди 10 тыс. инцидентов 1,2 тыс. произошли в университетских городках, что обострило проблему в учебных заведениях.Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода*» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США. Сотрудники радиостанции «Голос Америки*» обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ.

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    14 апреля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия не «бегает» ни за кем с просьбой отменить санкции

    Лавров: Россия не «бегает» ни за кем и не просит никого отменить санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не обращается с просьбами об отмене введенных против нее санкций. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от других стран в критически важных сферах даже в случае отмены санкций.

    Министр отметил, что Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие с Россией еще на начальном этапе российско-американских контактов. Однако, по его словам, восстановление экономического взаимодействия будет зависеть от планов США, так как оно на 95% перекрыто незаконными санкциями по сравнению с рекордными 30 млрд долларов десять лет назад.

    Сергей Лавров также заявил, что глобализация мировой экономики была разрушена не Дональдом Трампом, а Джо Байденом, который сделал санкции основным инструментом своей внешней политики. Лавров подчеркнул важность сохранения суверенной экономики, на чем неоднократно акцентировал внимание президент России Владимир Путин.

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены Джо Байденом.

    Соединенные Штаты также расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продление антироссийских санкций президентом США было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.

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    15 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Демократы США предложили ужесточить санкции против России

    Демократы США представили законопроект об усилении санкций и поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы Конгресса США предложили новый законопроект, направленный на усиление антироссийских санкций и поддержку Украины, включая меры безопасности и восстановления.

    Демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предполагает как ужесточение антироссийских санкций, так и усиление поддержки Украины, сообщает Reuters. Проект закона, разработанный старшим демократом комитета по иностранным делам Грегори Миксом, содержит положения о выделении средств на безопасность и восстановление Украины, а также жесткие санкции против России.

    Агентство отмечает, что этот законопроект является частью политического давления на администрацию президента Дональда Трампа. Демократы, находящиеся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, стремятся усилить военную поддержку Киева. Несмотря на то, что принятие документа в нынешнем виде маловероятно, некоторые его положения могут быть включены в более широкий двухпартийный законопроект по Украине.

    Ранее в апреле группа сенаторов США предложила другой законопроект, включающий первичные и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров. Этот проект предлагал введение 500% пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Законопроект был инициирован сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

    Как сообщалось в марте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает санкции незаконными и ожидает их отмены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не просит и не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений.

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, введенных ранее Джо Байденом, было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    15 апреля 2025, 03:09 • Новости дня
    WSJ: Тарифы Трампа помогли Китаю усилить влияние в Юго-Восточной Азии

    WSJ: Тарифная политика Трампа укрепила позиции Китая в Юго-Восточной Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая тарифная политика администрации Трампа позволит Китаю стать важным экономическим игроком в Юго-Восточной Азии, создавая альтернативу США, по оценке The Wall Street Journal.

    По информации газеты The Wall Street Journal, введение администрацией Дональда Трампа новых тарифов на импорт может усилить позиции Китая в Юго-Восточной Азии. В статье издания отмечается, что торговая война открывает для Пекина новые экономические и дипломатические возможности.

    На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин начал турне по Юго-Восточной Азии, посетив Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. «Китайский лидер проводит антипошлинную кампанию, нацеленную на укрепление торговых связей [стран региона с КНР] в качестве альтернативы США», – комментирует редакционная коллегия издания.

    Газета подчеркивает, что экономики Юго-Восточной Азии продолжают развиваться, и многие страны региона могут заменить США на Китай в качестве главного экономического партнера, если политика Трампа закроет доступ к американскому рынку.

    Тарифы, введенные Трампом, касаются продукции из 185 стран, включая Вьетнам, Камбоджу и Малайзию, где пошлины составили соответственно 46%, 49% и 24%. Однако действие дополнительных пошлин временно приостановлено на 90 дней для проведения торговых переговоров, в этот период действует универсальный тариф 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что разрыв торговых связей с Китаем возможен, несмотря на отсутствие в тарифной политике целенаправленных мер на это.

    Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

    Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона, заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.

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    14 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Лавров: В администрации США появились разумные люди

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил появление разумных людей в администрации США, которые занялись решением вопросов, касающихся деятельности дипломатических представительств двух стран.

    Лавров в интервью «Коммерсанту» рассказал о появлении в администрации США новых людей, которые занимаются улучшением взаимодействия между двумя странами. Министр подчеркнул, что эти разумные люди появились после того, как некоторые ставленники администрации Байдена были отодвинуты от дел, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что вопросы, которые они решают, касаются элементарной жизнедеятельности дипломатических миссий в обеих странах. По словам Лаврова, эти изменения в администрации США способствуют более конструктивному подходу к обсуждению двусторонних вопросов, несмотря на отсутствие разрыва дипломатических отношений между Россией и США.

    В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

    Ранее президент США, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

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    15 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    AmCham: Американский бизнес потерял 100 млрд долларов из-за ухода из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании, состоявшие в AmCham, оценили свои потери от ухода с российского рынка примерно в 100 млрд долларов, отмечая, что эта сумма включает в основном вынужденные дисконты и не учитывает другие возможные убытки.

    Американские компании, входившие в Американскую торговую палату (AmCham), понесли значительные потери в результате ухода с российского рынка. Президент AmCham Роберт Эйджи в интервью журналу «Эксперт» заявил, что потери оцениваются примерно в 100 млрд долларов. Эйджи подчеркнул, что это оценка не включает все возможные потери и в основном отражает вынужденные дисконты, передает ТАСС.

    По словам Эйджи, расчет включает прямые потери, такие как продажи активов ниже их инвестиционной стоимости, а также рост расходов, например, на логистику. Если раньше затраты на логистику составляли два процента от себестоимости, то теперь они увеличились до 5%. Также он упомянул о зависших дивидендах и других дополнительных расходах.

    Эйджи отметил, что эти потери касаются только компаний, которые входили или входят в AmCham, и не охватывают потери других американских компаний, не связанных с палатой. Сравнивая с оценкой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), которая составляет 300 млрд долларов, Эйджи заявил, что их оценка существенно ниже и не включает возможные потери долей рынка и рост операционных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел». Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что западные компании покинули Россию по собственной инициативе и им будет сложно вернуться, независимо от причин их ухода.

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    15 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал встречу Путина и Уиткоффа продуктивной

    Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу российского президента и спецпосланника США продуктивной.

    Дмитриев оценил встречу Владимира Путина и Стивена Уиткоффа как продуктивную, передает РИА «Новости».

    Дмитриев выразил свое мнение в социальной сети X ( бывший Twitter, заблокирован в России), отметив, что встреча может укрепить отношения через коммерческое сотрудничество.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    15 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Нарышкин: Россия соблюдает мораторий на атаки по энергообъектам

    Tекст: Александра Юдина

    Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

    Директор Службы внешней разведки заявил, что российская сторона придерживается условий соглашения, несмотря на ежедневные удары со стороны Украины по российской энергетической инфраструктуре, передает ТАСС.

    Нарышкин выразил обеспокоенность тем, что украинская армия продолжает наносить удары, подчеркивая, что ситуация требует внимания международного сообщества.

    Также он охарактеризовал как положительный факт наличие контактов между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что текущие контакты между двумя странами значительно отличаются от ситуации при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    По его словам, нынешняя администрация США стремится понять причины украинского кризиса, что способствует более продуктивному диалогу.

    Накануне Минобороны заявило о восьми новых атаках Украины на энергетические объекты России. До этого украинские военные атаковали два энергетических объекта в Белгородской области, оставив без электроснабжения более 600 потребителей.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщал, Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

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    15 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о неопределенности мирного соглашения по Украине

    Песков: Четких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока нет четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине, хотя политическая воля к его достижению присутствует.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет ясного представления о будущем мирном соглашении по Украине, сообщает ТАСС. Несмотря на отсутствие конкретных очертаний, он подчеркнул, что существует политическая воля как в Москве, так и в Вашингтоне для продвижения к урегулированию конфликта.

    Эти комментарии Песков сделал в ответ на слова специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа, который отметил, что стороны приблизились к заключению мирной сделки. Песков отметил: «Пока нет четких очертаний какого-то соглашения. Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о планах мирного урегулирования на Украине, которые включают безъядерный статус и демилитаризацию, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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