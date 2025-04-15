Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос на арест Гуцул

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос прокуроров на арест Гуцул

Tекст: Елизавета Шишкова

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство прокуроров об аресте Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии, передает ТАСС.

Прокуроры настаивали на помещении Гуцул под стражу сроком на тридцать дней, однако судья зачитал постановление об отказе в удовлетворении данного запроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе постановил поместить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест после удовлетворения ходатайства прокуроров.

Гуцул также потребовала от суда открытого заседания при продлении ареста, чтобы люди знали правду.

Россия мобилизовала все дипломатические ресурсы для реакции на задержание Гуцул, которой молдавские власти предъявили политические обвинения.