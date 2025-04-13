МИД: Россия использует все дипресурсы для реакции на арест Гуцул

Tекст: Дарья Григоренко

Полищук подтвердил, что Россия привлекает внимание международного сообщества к этому вопросу, передает РИА «Новости».

По его словам, в Молдавии арест Гуцул назвали «предвыборным террором», а ее оппоненты в Кишиневе указывают на наличие диктатуры, произвол правоохранительных органов и репрессии против независимых СМИ. Политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, в том числе Гуцул, подвергаются давлению.

Как отметил Полищук, Россия вынесла вопрос о задержании Гуцул на обсуждение в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. По его словам, российская сторона указала на политический характер преследования, что может привести к эскалации и дестабилизации региона.

Полищук уточнил, что Москва также обратилась к международным организациям, включая ОБСЕ, с требованием отреагировать на действия молдавских властей. Он заверил, что дипломатические усилия будут продолжены.

В четверг суд в Кишиневе постановил поместить Гуцул под домашний арест, что стало следствием удовлетворения ходатайства прокуроров. Ранее Гуцул потребовала от суда открытого заседания по продлению ареста, чтобы люди знали правду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на ее арест, а глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена отказываться от своего поста. Адвокат Гуцул назвала обвинения в преступных деяниях необоснованными и бездоказательными.