Fesco анонсировала перспективу поставок говядины в Индонезию через «Мясной шаттл»

Tекст: Александра Юдина

Транспортная группа Fesco рассматривает возможность осуществления поставок российской говядины в Индонезию через свой сервис «Мясной шаттл», передает РИА «Новости».

Эта услуга уже действует с прошлого года и позволяет доставлять продукцию российских компаний в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рефрижераторных контейнерах.

По словам представителей компании, маршрут для Индонезии технически готов, остается только наладить запросы от клиентов.

В компании Fesco отметили, что Индонезия является одним из самых перспективных рынков для ритмичных поставок российской мясной продукции.

Кроме того, как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, Россия планирует в ближайшее время начать поставки в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль.

Он отметил, что Россия активно наращивает экспорт не только топливно-энергетической продукции, но и продовольствия и минеральных удобрений.

Это направление соответствует стратегии компании по расширению присутствия на международных рынках и созданию устойчивой логистической цепочки с использованием технологий и инфраструктуры, которые уже доказали свою эффективность в других странах региона.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что переговоры в Индонезии с участием различных ведомств привели к конкретным результатам. В частности, группа компаний «Дело» планирует увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске.