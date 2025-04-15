Краснов: Позиция ОАЭ помогла отклонить обвинения против России в ФАТФ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ОАЭ сыграли ключевую роль в отклонении политизированных обвинений против России на пленарной сессии ФАТФ, прошедшей в феврале, передает РИА «Новости».

Краснов подчеркнул, что позиция ОАЭ помогла отбить обвинения в несоблюдении стандартов России по борьбе с отмыванием денег.

Выступая в Абу-Даби на встрече с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси, Краснов выразил удовлетворение интенсивным развитием российско-эмиратского диалога по линии органов прокуратуры. Взаимная поддержка наблюдается в рамках многосторонних структур, включая ООН и БРИКС.

В феврале 2023 года группа ФАТФ приостановила членство России в организации. СМИ сообщали, что ФАТФ якобы намеревается включить Россию в свой черный список. Экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир считает, что включение России в черный список FATF дискредитировало бы организацию и привело бы к ее распаду.

Тем не менее, ФАТФ не стала включать Россию в штрафные списки.