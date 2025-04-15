Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.8 комментариев
Краснов: Позиция ОАЭ помогла отклонить обвинения против России в ФАТФ
Позиция Объединенных Арабских Эмиратов на сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) позволила отклонить обвинения в адрес России о несоблюдении стандартов борьбы с отмыванием денег, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
По его словам, ОАЭ сыграли ключевую роль в отклонении политизированных обвинений против России на пленарной сессии ФАТФ, прошедшей в феврале, передает РИА «Новости».
Краснов подчеркнул, что позиция ОАЭ помогла отбить обвинения в несоблюдении стандартов России по борьбе с отмыванием денег.
Выступая в Абу-Даби на встрече с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси, Краснов выразил удовлетворение интенсивным развитием российско-эмиратского диалога по линии органов прокуратуры. Взаимная поддержка наблюдается в рамках многосторонних структур, включая ООН и БРИКС.
В феврале 2023 года группа ФАТФ приостановила членство России в организации. СМИ сообщали, что ФАТФ якобы намеревается включить Россию в свой черный список. Экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир считает, что включение России в черный список FATF дискредитировало бы организацию и привело бы к ее распаду.
Тем не менее, ФАТФ не стала включать Россию в штрафные списки.