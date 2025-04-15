Подведены итоги Народного голосования Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание Наблюдательного совета второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоялось 14 апреля. Оно проходило под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и было направлено на подведение итогов Народного голосования, проходившего с 31 марта по 13 апреля на портале Госуслуг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках голосования было отдано почти 1 млн голосов за проекты, представленные представителями муниципального сообщества. В результате члены наблюдательного совета утвердили победителей и лауреатов Премии в десяти номинациях, включая такие как «Мужество и героизм – на благо служения Родине» и «Инициатива каждого – общий успех».

На соискание премии было подано 41 313 заявок из всех регионов России, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Инициативы, отражающие стремление служить людям и своему муниципалитету, поддерживаются на всех уровнях власти.

«На представителях муниципального сообщества лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе публичной власти. На премию поступило много хороших, интересных заявок. Видно, какое огромное количество ярких, профессиональных, порядочных людей работает и служит в системе местного самоуправления. Это те люди, о которых нужно говорить. Для них малая родина – это не просто территория, это – родная земля, где есть возможность делать жизнь людей лучше», – отметил Сергей Кириенко.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила важность муниципальной власти как среды доверия и взаимодействия. Она подчеркнула, что представленные проекты разнообразны и включают примеры героических будней и сохранения исторической памяти. Все участники объединены желанием служить родной земле.

Церемония награждения победителей и лауреатов состоится 21 апреля в рамках II Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Ожидается участие около 4 тыс. человек из 89 регионов.