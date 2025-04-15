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Подведены итоги Народного голосования Всероссийской муниципальной премии «Служение»
В Национальном центре «Россия» были подведены итоги Народного голосования второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», в рамках которого почти миллион россиян отдали свои голоса за проекты муниципального сообщества.
Заседание Наблюдательного совета второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоялось 14 апреля. Оно проходило под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и было направлено на подведение итогов Народного голосования, проходившего с 31 марта по 13 апреля на портале Госуслуг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках голосования было отдано почти 1 млн голосов за проекты, представленные представителями муниципального сообщества. В результате члены наблюдательного совета утвердили победителей и лауреатов Премии в десяти номинациях, включая такие как «Мужество и героизм – на благо служения Родине» и «Инициатива каждого – общий успех».
На соискание премии было подано 41 313 заявок из всех регионов России, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Инициативы, отражающие стремление служить людям и своему муниципалитету, поддерживаются на всех уровнях власти.
«На представителях муниципального сообщества лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе публичной власти. На премию поступило много хороших, интересных заявок. Видно, какое огромное количество ярких, профессиональных, порядочных людей работает и служит в системе местного самоуправления. Это те люди, о которых нужно говорить. Для них малая родина – это не просто территория, это – родная земля, где есть возможность делать жизнь людей лучше», – отметил Сергей Кириенко.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила важность муниципальной власти как среды доверия и взаимодействия. Она подчеркнула, что представленные проекты разнообразны и включают примеры героических будней и сохранения исторической памяти. Все участники объединены желанием служить родной земле.
Церемония награждения победителей и лауреатов состоится 21 апреля в рамках II Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Ожидается участие около 4 тыс. человек из 89 регионов.