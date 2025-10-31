Синоптик Шувалов рассказал, что ураган «Мелисса» принесет России

Tекст: Катерина Туманова

Сильные и мощные тропические ураганы довольно быстро стихают, уже 29 октября «Мелисса» ослабла до третьей-четвертой категории мощности, а а дальнейшем интенсивность опасных явлений урагана будет снижаться еще быстрее.

«Такие катаклизмы, как ураган «Мелисса», ограничены тропической зоной и за ее пределы, в умеренные широты, выходят в совершенно другом виде. Да, они могут вносить штормы, но не такой силы», – сказал Шувалов «Аргументам и Фактам».

Метеоролог спрогнозировал, что ураган выйдет в район Исландии, откуда в виде нетропического циклона принесет теплую погоду на европейскую часть России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» достиг пятой категории и вызвал жертвы на Ямайке. «Мелисса» достиг третьей категории в этом регионе.