Синоптик Шувалов рассказал, что ураган «Мелисса» принесет России
Свирепствовавший на Ямайке ураган «Мелисса», которому был присвоен пятый уровень мощности из пяти для циклонов в тропиках, пришел на Кубу, а оттуда может отправиться по траектории, из-за которой кое-что может достаться и городам России, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Сильные и мощные тропические ураганы довольно быстро стихают, уже 29 октября «Мелисса» ослабла до третьей-четвертой категории мощности, а а дальнейшем интенсивность опасных явлений урагана будет снижаться еще быстрее.
«Такие катаклизмы, как ураган «Мелисса», ограничены тропической зоной и за ее пределы, в умеренные широты, выходят в совершенно другом виде. Да, они могут вносить штормы, но не такой силы», – сказал Шувалов «Аргументам и Фактам».
Метеоролог спрогнозировал, что ураган выйдет в район Исландии, откуда в виде нетропического циклона принесет теплую погоду на европейскую часть России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» достиг пятой категории и вызвал жертвы на Ямайке. «Мелисса» достиг третьей категории в этом регионе.