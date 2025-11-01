Ураган «Мелисса» унес жизни 46 человек в Карибском регионе

NBC: Ураган «Мелисса» унес жизни 46 человек

Tекст: Мария Иванова

Ураган «Мелисса» привел к гибели 46 человек в странах Карибского бассейна, передает NBC.

По данным телеканала, стихийное бедствие унесло жизни 26 жителей Гаити, 19 человек на Ямайке и одного человека в Доминиканской Республике.

Во время прохождения через эти страны «Мелисса» был классифицирован как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира–Симпсона, а максимальная скорость ветра в эпицентре доходила до 82 м/с.

Как уточняет Национальный центр США по наблюдению за ураганами, после того как ураган прошел Багамские острова, он продолжил движение вглубь Атлантики и на данный момент ослабел до пост-тропического циклона.

Ранее сообщалось,что ураган «Мелисса» унес жизни более 40 человек. В частности, На Гаити в результате урагана погибли как минимум 25 человек, разрушено множество домов.

Ураган «Мелисса», достигший пятого уровня мощности тропических циклонов, обрушился на Кубу и может в дальнейшем коснуться некоторых городов России, отмечал синоптик.