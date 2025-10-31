WP: Ураган «Мелисса» унес жизни более 40 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате урагана «Мелисса» в странах Карибского бассейна погибло более 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Стихия унесла жизни жителей Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки, при этом число жертв может увеличиться – продолжается разбор завалов, образовавшихся в результате разрушений.

Когда ураган обрушился на эти острова, его мощность достигала четвертой-пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра в эпицентре в этот момент превышала 82 метра в секунду.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщает, что после Карибских островов ураган «Мелисса» прошел над Багамами и теперь движется дальше вглубь Атлантики. За последние часы ураган ослаб до второй категории, а скорость ветра снизилась до 45 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» стал причиной гибели 19 человек на Ямайке, среди которых был ребенок.

На Гаити в результате урагана «Мелисса» погибли как минимум 25 человек, разрушено множество домов.

Ураган «Мелисса», достигший пятого уровня мощности тропических циклонов, обрушился на Кубу и может в дальнейшем коснуться некоторых городов России, отмечал синоптик.