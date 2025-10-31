Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Число жертв урагана на Ямайке выросло до 19
На Ямайке в результате прохождения урагана «Мелисса» зафиксировано 19 погибших, среди них оказался ребенок, сообщила министр информации островного государства в Карибском море Дана Моррис Диксон.
По ее словам, количество погибших из-за урагана «Мелисса» на территории Ямайки достигло 19 человек, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось лишь о восьми жертвах стихии.
Диксон рассказала, что больше всего пострадавших зафиксировано в трех округах – Сент-Элизабет, Уэстморленд и Сент-Джеймс, находящихся в западной части острова. Восемь тел были обнаружены в Сент-Элизабет, девять – в Уэстморленде, и два погибших, включая ребенка, выявлены в Сент-Джеймсе.
В указанных регионах продолжают работать поисково-спасательные группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана в Карибском море. Ураган «Мелисса» достиг третьей категории в регионе. Позднее ураган «Мелисса» достиг пятой категории и вызвал жертвы на Ямайке.