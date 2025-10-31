США провели совместные маневры с ливанским флотом

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС США совместно с ливанским флотом провели первые с июля 2023 года совместные учения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Мероприятие было организовано Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM).

В CENTCOM подчеркнули: «Двухсторонние учения с участием ВМС США, сухопутных войск, береговой охраны и ливанского флота были сосредоточены на операциях по обеспечению безопасности на море». Также отмечается, что тренировки включали отработку высадки на берег, обнаружения целей, обезвреживания взрывоопасных предметов и выполнение водолазных задач.

Учения под названием Resolute Union 26 («Решительный союз 26») продолжались одну неделю. Подобные учения не проводились с 2023 года, когда ситуация на Ближнем Востоке стала значительно более напряженной после начала конфликта в секторе Газа.

