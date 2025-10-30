России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
США экстренно нашли деньги на зарплаты военным
Власти США экстренно привлекли более пяти миллиардов долларов для сохранения выплат военным несмотря на приостановку деятельности правительства, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
Американская администрация смогла найти средства на выплаты зарплат военным в обход Конгресса, несмотря на шатдаун, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Axios.
По информации издания, бюджетная команда президента Дональда Трампа выделила 5,3 млрд, чтобы обеспечить выплату жалованья военным уже в ближайшую пятницу. Денежные средства удалось изыскать на трех финансовых счетах: 2,5 млрд в фонде военного жилья, 1,4 млрд в фонде исследований, разработок, испытаний и оценки, и еще 1,4 млрд на счете военного ведомства для строительства кораблей ВМС.
Собеседник Axios заявил: «Президент Трамп продолжает выплачивать жалованье военнослужащим, несмотря на сопротивление демократов».
Частичное прекращение работы федерального правительства США произошло из-за разногласий между республиканцами и демократами по вопросам бюджета. В результате, с 1 октября финансирование ряда ведомств приостановлено, однако службы, отвечающие за безопасность, продолжают функционировать.
По закону, те, чья работа связана с защитой жизни и собственности, обязаны продолжать исполнять служебные обязанности, иногда без зарплаты, которая обычно компенсируется позже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность шатдауна в Соединенных Штатах. Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, направленный на предотвращение остановки работы правительства. Правительство Соединенных Штатов получило финансирование до сентября.