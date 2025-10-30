В Карелии создали народные дружины для помощи в охране границы с Финляндией

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Республики Карелия начали формировать народные дружины в районах региона, граничащих с Финляндией, чтобы содействовать сотрудникам пограничного управления, передает ТАСС. Об этом сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков. По его словам, дружинники – это люди, которые хорошо знают местность и способны эффективно помогать пограничникам.

Глава Карелии также сообщил, что в приграничных районах ведется активная работа по развитию инфраструктуры. В регионе реализуют федеральную программу, расширенную по поручению президента Владимира Путина до 2030 года. В нее включено множество объектов социальной инфраструктуры, оказывающих поддержку жителям приграничных территорий.

В рамках различных федеральных программ происходит ремонт школ, кинотеатров и учреждений культуры. Артур Парфенчиков отметил: «Мы сейчас начали строить большой культурный центр в городе Лахденпохья, в поселке Хийтола, социально-культурный центр, детский сад, библиотеку, дом культуры, амбулаторию медицинскую. Это там, где пограничная застава, где люди живут прямо возле границы».

Ранее финский политик Арманд Мема* заявил, что возможное ограничение транзита в Калининградскую область Литвой может быть расценено как объявление войны России.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что связь между Калининградом и остальными регионами России будет поддерживаться независимо от намерения Литвы ограничить транспортное сообщение.