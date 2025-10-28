Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бойцы территориальной обороны вооружённых сил Украины практически не имеют никакой подготовки, передает ТАСС. «Встречалась тероборона. Я могу сказать, что это просто неподготовленные солдаты. Я даже солдатами их назвать не могу, они неподготовленные к войне», – заявил Яга.

Командир отметил, что более высокий уровень подготовки демонстрируют механизированные бригады ВСУ. В их рядах Яга также встречал иностранных наемников, среди которых были поляки и латиноамериканцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ покинула позиции под Ямполем после артобстрела. Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.