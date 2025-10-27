Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.7 комментариев
Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске
Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.
В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».
«В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.
Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.
Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.