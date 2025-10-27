Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Tекст: Валерия Городецкая

В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

«В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.